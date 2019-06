Resten Duitse betonmengplaats aangetroffen op provinciedomein De Palingbeek Christophe Maertens

06 juni 2019

14u51 0 Ieper Bij een archeologisch onderzoek op De Palingbeek in Zillebeke werden onder meer resten van een Duitse mengplaats voor beton – een Mischplätze - uit WO I aangetroffen. De vondsten werden bij toeval gedaan nadat er munitie moest worden opgeruimd.

“De voorbije weken werden archeologen enkele keer ingezet naar aanleiding van toevalsvondsten in het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke”, zegt archeoloog Simon Verdegem van het bedrijf Ruben Willaert, dat samen met mensen van Acke & Bracke en van Monument Vandekerckhove de opgravingen voor zijn rekening nam. Het archeologisch onderzoek gebeurde in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. “De toevalsvondsten gebeurden tijdens het wegnemen van aangetroffen munitie op een stuk terrein waar de provincie een nieuwe recreatieve zone plant.”

De archeologen zijn tevreden met wat ze aantroffen. “Ondanks de beperkte oppervlakte van het onderzoek, gespreid over tien afzonderlijke werkputten, werden mooie resultaten geboekt”, zegt Simon Verdegem. “Naast enkele Duitse loopgraafsegmenten en een houten schuilplaats was het aantreffen van een goed bewaarde Duitse mengplaats voor beton de meest in het oog springende vondst. De mengplaats, gelegen in de ondersteuningslinie, bestond uit een ingegraven platform zonder dakbedekking met een aangrenzende houten opslagplaats. De beton werd gebruikt om bunkers aan te maken of te herstellen. De grondstoffen werden via een smalspoor aangevoerd zodat er beton kon worden aangemaakt dichtbij de frontlinies.”