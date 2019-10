Restauratiedossier Lakenhalle officieel ingediend bij Onroerend Erfgoed: “Erfgoedparels voor toekomstige generaties gegarandeerd” Christophe Maertens

16 oktober 2019

16u06 0 Ieper De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhalle in Ieper komt dichterbij. Het omvangrijke restauratiedossier is op 15 oktober ingediend bij Onroerend Erfgoed. De restauratiewerken zullen wel goed moeten worden afgestemd met de werken aan De Leet, die elkaar wellicht zullen overlappen.

Het in oorsprong 13de eeuwse Belfort is een icoon van de stad Ieper, maar ook het toonbeeld van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. De Lakenhalle symboliseert op haar beurt de middeleeuwse bloeiperiode van Ieper als Europese handelsmetropool.

Restauratiepremiedossier officieel ingediend

Op dit ogenblik zijn de architectenbureaus Avapartners Architects & Planners en Arter aangesteld. Het omvangrijke restauratiedossier is op 15 oktober ingediend bij Onroerend Erfgoed.

Het plan is om eerst de buitenkant grondig aan te pakken in verschillende fases en dan binnenin de nodige werken te doen. Het gaat hier over een meerjarenplan waarbij de skyline van de stad er een paar jaar anders zal uitzien. Zo gaat de spits er letterlijk af, alsook de arkeltorentjes.

“Tijdens de restauratiewerken wordt er een maximale ontsluiting van het complex gegarandeerd zodat bezoekers aan het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum kunnen blijven genieten van de erfgoedwaarde van deze uitzonderlijke gebouwen. Ook voor de Ieperlingen zal de overlast tot een minimum worden beperkt”, aldus schepen van Patrimoium Philip Bolle.

Toekomstige generaties

De broodnodige restauratie kost 15, 5 miljoen euro. De Vlaamse overheid subsidieert ruimschoots de helft daarvan: 8,7 miljoen euro.

“De Lakenhalle ligt iedere Ieperling nauw aan het hart. Het gebouw staat als het ware symbool voor wie en wat we zijn: moeilijk kapot te krijgen”, zegt Bolle. “Want na de oorlog hebben we het gebouw met fierheid heropgebouwd. Daarom moeten we onze Lakenhalle koesteren en verzorgen zodat toekomstige generaties Ieperlingen er van kunnen genieten. Onze musea met wereldfaam in het gebouw verdienen het dat de stad als goede huisvader over de kwaliteit van het gebouw waakt.”

“Het klopt dat de restauratie aan de lakenhalle en de werken aan de Leet voor een groot deel samen vallen”, zegt de burgemeester Emmily Talpe. “We gaan dat heel goed op elkaar afstemmen. De fasering zal heel belangrijk zijn, voor de bereikbaarheid van de handelszaken en de doorstroming van het verkeer. Er is zal heel nauw overleg zijn tussen alle partijen.”