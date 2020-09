Restauratie van Belforttoren en Lakenhalle van start Christophe Maertens

18 september 2020

11u28 0 Ieper Met de opbouw van de torenkraan is Met de opbouw van de torenkraan is de restauratie van het Belfort en de Lakenhalle definitief van start gegaan. Op woensdag 23 september brengt minister Matthias Diependaele (N-VA) een bezoek aan de werken en tekent hij de subsidie van de meerjarenovereenkomst.

Op het Sint-Maartensplein gaat op dit moment een enorme torenkraan de hoogte in, nadat er een paar weken geleden een betonplaat werd gegoten. Daarna begint de aannemer met het bouwen van een stelling rond de toren. Volgende maand moet dan de draak van de Belforttoren worden afgenomen. In de zomer van volgend jaar wordt alles weer opgebouwd. “Samen met Vlaanderen tast Ieper diep in haar buidel om deze restauratie mogelijk te maken”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “Maar dit topstuk uit de West-Europese gotiek zal opnieuw schitteren.” Op 23 september brengt Vlaams minister Matthias Diependaele een bezoek aan de werken.