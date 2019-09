Restauratie Lakenhalle niet voor 2025 klaar: “Dit monument verdient een grondige opknapbeurt, het is het uitgangsbord van onze stad” Christophe Maertens

19 september 2019

16u36 3 Ieper Aan de Lakenhalle in Ieper is een studiebureau momenteel testen aan het uitvoeren in aanloop naar de grote renovatiewerken. Die zullen jaren duren en niet, zoals eerder gemeld, voor 2025 klaar zijn. “Dit monument verdient een grondige opknapbeurt, het is het uitgangsbord van onze stad.”

Voorbijgangers zullen het zeker al opgemerkt hebben, maar op enkele plaatsen aan de Lakenhalle staan stellingen opgesteld. Arbeiders zijn er testen aan het uitvoeren op de buitenmuren. De operatie kadert in de grote renovatie die later van start zal gaan. “Op dit moment is nog niets beslist”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “Nu is alleen nog maar een architectenbureau aangesteld en die mensen zijn allerlei onderzoeken aan het uitvoeren.”

Zo wordt gecontroleerd hoe de muren kunnen schoongemaakt worden. Arbeiders proberen zeven methodes uit, onder andere het gebruik van koud of warm water, met druk of met een soort pasta. “Alles moet voorzichtig worden afgemeten, we werken hier namelijk met een beschermd gebouw. Niet alles mag zomaar. Met de resultaten van de vooronderzoeken kunnen we dan vastleggen wie wat kan uitvoeren. De aanbestedingen kunnen dan beginnen.”

Kostprijs

De restauratie van het pand is nodig, want de torens beginnen al af te brokkelen. “Een boosdoener is het gewapend beton dat werd gebruikt”, weet de schepen. “Dat maakt de betonstructuur kapot.” Het zal echter langer duren dan gedacht voor de volledige renovatie achter de rug is. “Voor 2025 raken we er niet. We konden gekozen hebben voor een gedeeltelijke renovatie, maar ik weet niet of dat een goed plan is. We hebben besloten alles in een keer af te werken en dan zullen we opnieuw een mooi gebouw hebben. Onze stad verdient dat.”

Ieper raamt de kostprijs voor de stad op 6.640.000 euro. “Veel geld, maar we hoeven dat natuurlijk niet in een keer vrij te maken. We verdelen dat over de jaren dat er wordt gewerkt.” Het bedrag zal echter niet de volledige renovatie dekken, de rest moet komen van subsidies.

Unesco-werelderfgoed

De Lakenhalle is sinds 1940 beschermd als monument en sinds 1999 erkend als Unesco-werelderfgoed. Het is niet duidelijk wanneer de bouw precies begonnen is. Wel weten we dat rond 1250 werd gestart met het optrekken van het belfort. In de dertiende eeuw behoorde het complex toen tot de meest indrukwekkende burgerlijke gebouwen in gotische stijl in Europa. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en de bouw duurde meer dan honderd jaar. De hallen deden dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het pand bijna volledig met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd een getrouwe reconstructie opgetrokken die pas in 1967 werd voltooid. Momenteel zijn het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum in het gebouw gevestigd en die zullen tijdens de restauratie openblijven.