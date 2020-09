Reserveer een zitje voor de gemeenteraad van 5 oktober Christophe Maertens

30 september 2020

14u44 0 Ieper Net zoals de vorige edities van de gemeenteraad van Ieper, vindt die van maandag 5 oktober plaats in het auditorium in AC Auris. De zitting is openbaar, maar omwille de social distancing zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek.

“Om de social distancing te garanderen zijn er slechts 10 plaatsen beschikbaar voor publiek”, aldus het stadsbestuur. Reserveren kan via een link. “Na reservatie ontvang je een ticket. Neem een afgedrukt exemplaar mee of download je ticket op je smartphone. Er zal erom gevraagd worden aan de ingang.”

Aan de ingang is handgel voorzien en het dragen van een mondmasker is verplicht. De raad start om 19.30 uur. “Wie een zitje heeft kunnen reserveren moet uiterlijk om 19.15 uur aanwezig zijn in het auditorium”, klinkt het. Wie niet kan aanwezig zijn, kan de gemeenteraad volgen via deze link. Op de agenda staan onder meer het vernieuwen van de voetpaden in de Cerfstraat.