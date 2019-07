Religieus roerend erfgoed tentoon in Sint-Maartenskathedraal Christophe Maertens

04 juli 2019

12u09 0 Ieper In de Sint-Maartenskathedraal in Ieper kun je een expo bezoeken rond religieus roerend erfgoed.

Sinds september loopt in de Sint-Maartenskathedraal een project waarbij religieus roerend erfgoed wordt geïnventariseerd. Daarvoor werken vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed onder begeleiding van Erfgoedcel CO7 en de stad Ieper aan de opmaak van de digitale inventaris. “Kerken bevatten heel wat rijkdom aan erfgoed. Daarvoor werd vaak een beroep gedaan op de beste kunstenaars en werden kostbare materialen gebruikt. Het is dan ook geen verrassing dat sommige van die voorwerpen een museale waarde hebben gekregen. Jammer genoeg heeft niet alleen de geschiedenis voor verliezen gezorgd, het erfgoed kan ook op andere manieren schade lijden. Daarnaast komt door de secularisering van de samenleving de zoektocht naar medegebruik of herbestemmingen van religieuze gebouwen in een stroomversnelling terecht. Het erfgoed dat in deze gebouwen bewaard wordt, is kwetsbaarder dan ooit. Het opstellen van een inventaris is daarom noodzakelijk.”

Wie eens wil weten hoe alles in zijn werk gaat, kan een kijkje komen nemen naar de expo. CO7 is nog altijd op zoek naar helpende handen voor het project. Erfgoedliefhebbers die willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Joline Depaepe via joline.depaepe@co7.be. De expo is doorlopend te bezoeken tijdens de openingsuren van de kathedraal tussen 8 en 18 uur, behalve tijdens erediensten.