Regionaal Landschap Westhoek wil opnieuw groene projecten steunen Christophe Maertens

19 juni 2019

09u39 0 Ieper Het Regionaal Landschap Westhoek draagt voor de tweede keer tot 5.000 euro bij aan groene buurtprojecten. De initiatiefnemers moeten zelf een crowdfuningcampagne beginnen om de helft van het nodige bedrag voor hun project binnen te halen. “Het kan gaan over het uitbreiden van een buurttuin, een boomgaard of een klein bosje aanplanten tot een groen ontmoetingsplekje creëren”

Vorig jaar organiseerde het Regionaal Landschapsfonds Westhoek, dat bomen plant voor een duurzaam landschap, voor het eerst een actie voor groene buurtinitiatieven. Wie zich geroepen voelde, kon een crowdfundingcampagne op poten zetten. Er werden zeven campagnes opgestart. Het ging onder meer om bos nieuw leven in te blazen in Veurne, het langste bloemenlint in Houthulst en een tuin voor iedereen in Zonnebeke.

Alle zeven opgestarte campagnes behaalden hun beoogde bedrag, sommige zelfs tot het dubbele. “Alle ideeën vonden voldoende draagvlak in hun buurt om tot een effectieve realisatie te komen”, zegt Nele Saint-Germain, woordvoerder bij Regionaal Landschap Westhoek.

Zowel privépersonen als verenigingen kunnen onder begeleiding een crowdfundingcampagne opstarten om geld in te zamelen voor hun groen initiatief. “Slechts de helft van het nodige bedrag dient ingezameld te worden, want het Landschapsfonds Westhoek legt de andere helft bij en dat 5.000 euro”, aldus de woordvoerder.

Initiatiefnemers kunnen zich tot 25 augustus aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. “Begin september volgen ze dan een workshop om vlot een crowdfundingcampagne te beginnen en krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een bijdrage ontvangen van het Landschapsfonds. Die bedraagt 50 procent van het bedrag dat nodig is.”

De groene buurtinitiatieven moet voldoen aan drie voorwaarden. Zo moet het project uitvoerbaar zijn in één van de gemeenten in de Westhoek. Het project is kleinschalig en situeert zich in en rond het dorp of de buurt. Tenslotte versterkt het de natuur en het omliggende landschap, zorgt voor mooie rust- en ontmoetingsplekjes in je dorp of buurt en brengt de bewoners dichter bij elkaar.

“Bij de indiening van je project, maakt de initiatiefnemer een schatting van het bedrag dat nodig is om het initiatief te realiseren. Projecten hebben een totaalbudget van minimum 1.000 euro en maximum 10.000 euro.” Een team van experts begeleidt de initiatiefnemers hoe ze een crowdfundingcampagne opzetten. “Door middel van crowdfunding halen ze geld op om het groen initiatief te realiseren. Hierbij spreek je je eigen netwerk aan om te investeren in jouw project. Daarnaast toont de crowdfunding het draagvlak aan van je initiatief en zorgt het voor meer zichtbaarheid in je omgeving. Zo voelen meer en meer mensen zich betrokken.” De crowdfundingcampagne start in oktober 2019 en duurt maximum zes weken.

Met het initiatief wil het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen en het crowdfundingplatform groene burgerinitiatieven in de Westhoek stimuleren. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos steunen het Landschapsfonds Westhoek.

“Eén van de belangrijkste troeven van onze Westhoek is het prachtige landschap. Niet enkel de overheid is hiervoor verantwoordelijk, ook bewoners kunnen zorg dragen voor dit landschap”, klinkt het. “We willen met het Regionaal Landschap Westhoek creatieve en inspirerende ideeën van buurt- en dorpsbewoners ondersteunen.” Het Regionaal Landschap Westhoek richtte daarom een fonds op. “Een fonds dat op een vernieuwde, eigentijdse manier het landschap verder vorm geeft. Het Regionaal Landschap zocht hiervoor partners bij zowel overheden als bedrijven die actief zijn in de Westhoek.” Het landschapsfonds Westhoek is voorlopig nog een proefproject. Voor dit proefproject leggen partners samen 50.000 euro in de pot.