Regionaal Landschap Westhoek steekt meer dan 40.000 planten in de grond Christophe Maertens

22 april 2020

15u20 1 Ieper Het Regionaal Landschap Westhoek heeft het afgelopen jaar heel wat groen gepland: 1.269 bomen en 42.628 stuks bosgroen. Het groen werd verspreid over 60 landschapsplannen of landschapsbedrijfsplannen, vier schoolvergroeningen en tien gemeentelijke projecten.

Het Regionaal Landschap Westhoek (RLW) werkt samen met inwoners aan een duurzaam landschap: ze plant hagen, bomenrijen en boomgaarden aan en graaft poelen. “En dit plantjaar waren er dat veel. Maar liefst 42.628 stuks bosgoed gingen de grond in, goed voor meer dan 8,5 km hagen en heggen. Ook het onderhoud maakt een belangrijk deel van de werking uit. Zo werd er 40 km haag geschoren, 50 km trage wegen gemaaid en 700 knotbomen onderhouden”, zegt voorzitter Jurgen Vanlerberghe.

Goed leven

Het aanplanten van het groen draagt bij tot een streek waar het aangenaam wonen en leven is, en niet enkel voor de mens. “Deze ingrepen zorgen dat enkele unieke planten-en dierensoorten zich hier thuis blijven voelen,” weet de voorzitter. “70 are bloemenweide moeten onder andere de bijen een duwtje in de rug geven.”

Vormingsactiviteiten

Inwoners van het buitengebied kunnen een beroep doen op het Regionaal Landschap Westhoek voor het uittekenen van plannen, maar ook binnen de stads- en dorpsgrenzen betekent het Regionaal Landschap veel. Zo kunnen buurtbewoners of verenigingen een groen projectidee indienen bij het Landschapsfonds Westhoek. De organisatie zet meer dan 70 vormingsactiviteiten op poten, waaraan 6.000 mensen deelnemen. Meer info via www.rlwesthoek.be.