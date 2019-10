Reddende engel krijgt vrijspraak voor diefstal Christophe Maertens

07 oktober 2019

12u13 0 Ieper Een 34-jarige Fransman is door de rechter in Ieper vrijgesproken voor diefstal. De man werd ervan verdacht een portefeuille en een gsm te hebben gestolen nadat hij de eigenaar te hulp was geschoten toen die met zijn wagen in de gracht was beland.

Een automobilist belandde op 27 maart aan café Bvbastis in Ieper met zijn wagen in de sloot. Fransman M.Z. schoot de man te hulp, maar toen hij door het slachtoffer iets aangeboden kreeg, zou hij diens gsm en portefeuille gepikt hebben. Een getuige wist de naam van de vermeende dader. De Fransman moest zich voor de rechter van Ieper verantwoorden voor diefstal, maar hij ontkende. De man zei dat hij de gsm had gekocht in Armentières en dat hij in het weekend niet op stap kan gaan omdat hij dan moet zorgen voor zijn zoontje. Het openbaar ministerie vorderde een jaar effectief tegen de beklaagde, maar de rechter sprak de man vrij.