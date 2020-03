Recyclagepark gesloten, “dus begin nu aub niet te sluikstorten” Christophe Maertens

20 maart 2020

14u07 1 Ieper Door de coronacrisis moest intercommunale IVVO zijn groenpark en recyclagepark sluiten. De stad Ieper vraagt mensen met aandrang niet te gaan sluikstorten.

“Heel wat mensen die thuisblijven door de coronacrisis steken de handen uit de mouwen om de tuin en de woning op te knappen. Hou er dan zeker rekening mee dat het groenpark en recyclagepark gesloten zijn en je daar voorlopig dus niet terecht kunt met je (groen)afval”, zegt schepen Valentijn Despeghel.

“Het is ondertussen belangrijk te herhalen dat het verboden is groenafval en grasmaaisel in bermen en groenzones van het openbaar domein achter te laten. Dat is sluikstorten en daar kunnen dus GAS-boetes en opruimkosten voor aangerekend worden. Met samenwerking van allen houden we ook in deze moeilijke tijden Ieper proper”, zegt burgemeester Emmily Talpe. De ophaling van grijze en groene afvalbakken en PMD-zakken blijft wel doorgaan.

Bewoners die snoeiafval hebben die ze niet in hun tuin kunnen composteren, kunnen de groendienst telefonisch contacteren om dit te op te halen. Daarvoor moet je een afspraak maken op 057/23.95.30. Het afval moet vanaf de straat bereikbaar zijn om op te rapen met de kraan vanop de vrachtwagen. Voor de afhaling wordt vijftig euro aangerekend.