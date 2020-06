Recyclage- en groenpark breiden toegankelijkheid verder uit Christophe Maertens

29 juni 2020

09u55 0 Ieper Het recyclagepark in Ieper is sinds 7 april opnieuw open na de sluiting omwille van de coronamaatregelen. Nu wordt de toegankelijkheid verder uitgebreid: flexibeler, maar nog steeds op afspraak.

Vanaf vandaag 29 juni kunnen er 8 mensen per tijdslot van 15 minuten terecht op het recyclagepark. Daarnaast is het vanaf 1 juli mogelijk om meerdere keren per dag een afspraak te maken, indien nodig. Reserveren kan bovendien tot 1 uur voordien. Voor het Groenpark hoef je geen reservatie te maken.

Naar het recylagepark?

- Maak online een afspraak.

- Geen internet? Bel 057/21.41.60.

- Een afspraak maken kan tot 1 uur voor je langsgaat.

- Meerdere afspraken per dag mogelijk.

Naar het Groenpark?

- Geen afspraak nodig.

- Maximun 8 auto’s op park mogelijk.

Bezoekers moeten nog altijd alleen naar het park komen. Enkel als er zware zaken moeten worden uitgeladen, mag er een extra persoon meekomen. Wie buiten het tijdslot van zijn of haar afspraak komt, kan het park niet in. Mensen die in de wachtrij staan, moeten in hun wagen blijven. Het aanbieden gebeurt met de identiteitskaart. Respecteer de sociale afstandsregels. Per voertuig is er maximum 30 minuten toegang.