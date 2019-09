Recreatieverbod Kanaal Ieper–IJzer opgeheven Christophe Maertens

02 september 2019

16u49 2 Ieper Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat er geen risico meer is voor waterrecreanten in het kanaal Ieper–IJzer. De blauwwieren zijn verdwenen.

“De drijflagen en ernstige bloei van blauwwieren zijn verdwenen in kanaalzone Hoge Vaart, tussen de Kaai in Ieper en het eerste sas, net voor Boezinge”, zegt het Ieperse stadsbestuur. “Er is dus geen gezondheidsrisico meer voor de waterrecreanten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dit bevestigd.”

Recreatie was door de aanwezigheid van de blauwwieren verboden, maar dat is ondertussen weer toegestaan van de kop van de vaart tot aan het Sas Boezinge Dorp. Aan de steiger aan de Roeispaan mag er ook weer recreatie plaatsvinden. Het blijft echter wel verboden in het bovenpand en middenpand water op te pompen uit het Kanaal Ieper–IJzer voor het besproeien van landbouwgewassen en als drinkwater voor vee.