Rechter beveelt extra verhoren in zaak voormalig Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste Christophe Maertens

17 juni 2019

13u20 2 Ieper De rechtbank van Ieper heeft zich maandag weer gebogen over de zaak Steve Vanneste, die zich moet verantwoorden voor racisme tegenover een agent. De rechter gaf de openbare aanklager de opdracht extra onderzoek uit te voeren.

Gewezen lid van Vlaams Belang Steve Vanneste uit Marke riskeert op de rechtbank van Ieper een celstraf van drie maanden met uitstel omdat hij zich racistisch zou hebben uitgelaten tegenover een zwarte agent. Vanneste staat ook terecht voor smaad en weerspannigheid. Op 14 september 2018 slingerde de beklaagde de agent enkele uitlatingen naar het hoofd. Hij riep: “Kabila, Lumumba, Kasavubu en iets in de trend van oelaboelaboela. Daarna voegde hij er aan toe dat hij de agenten een voor een zou pakken. De politie had de beklaagde met zijn bestelwagen tegen gehouden aan de rotonde van de Maloulaan en de Haiglaan in Ieper. Het liep uit de hand en Steve Vanneste, die toen nog een café in Ieper uitbaatte, werd opgepakt. De man testte positief op alcohol. Het parket liet hem dagvaarden voor weerspannigheid, smaad aan de politie en racisme.

De man ontkent elke vorm van racisme en drukte ook zijn spijt uit over zijn gedrag. De rechter sprak nog geen vonnis uit, maar gaf het parket de opdracht nog enkele agenten die bij de interventie betrokken waren te verhoren. Dat zal gebeuren door agenten uit een andere politiezone. De rechter hoopt ook meer getuigen te vinden. De zaak wordt op 16 september verder behandeld.