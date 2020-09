Rechtbank Ieper: Man houdt politie voor de gek onder invloed van alcohol Christophe Maertens

24 september 2020

16u56 0 Ieper Van slagen, vernielingen tot smaad, C.D. (26) uit Ieper moet zich voor een hele resem tenlasteleggingen verantwoorden op de rechtbank van Ieper. De man maakte het onder invloed van alcohol wel heel te bont.

In mei vorig jaar werd de politie opgeroepen omdat C.D. een wagen zou hebben beschadigd. De inspecteurs kregen heel weinig medewerking van de beklaagde. Hij gaf een valse naam op en nam plots zelfs de benen. Even later kon de man opnieuw worden ingerekend, maar daarbij werd een politieman gewond, nadat hij trappen kreeg van de beklaagde. Op een ander tijdstip kwam de politie opnieuw tussenbeide, nadat de man zijn woonplaats kort en klein had geslagen. De bovenbuur moest het daarbij ontgelden omdat die het vele lawaai niet echt leuk vond. De buur belandde samen met de beklaagde op de grond en hield daar blauwe plekken aan over.

C.D. gaf de feiten toe, maar kadert het allemaal in zijn alcoholgebruik. De man was in een verleden een tijdje opgenomen voor druggebruik, maar kwam daarna op straat terecht en begon te drinken. “Hij bleef kampen met depressieve episoden en dan was het moeilijk om aan de lokgroep van alcohol te weerstaan”, aldus zijn raadsman. De rechter merkte op dat de beklaagde de feiten pleegde toen hij onder voorwaarden stond, terwijl hij nu opnieuw hoopt op een straf met voorwaarden. Vonnis op 22 oktober.