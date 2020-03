Rampweek voor uitbaatsters skateshop en lingeriewinkel: “Eerst coronasluiting en nu brand” LSI

Bron: LSI 72 Ieper De twee uitbaatsters van de skateshop en lingeriewinkel in het Ieperse centrum, die zaterdagavond en zondagochtend bij een brand verloren gingen, zitten met de handen in het haar. Na de verplichte sluiting door de coronamaatregelen zagen Sophie Van Ghelewe van Area 51 en Inge Foulon van Lingerie Marie nu ook hun winkel volledig in rook opgaan. “Gelukkig is niemand gewond, maar dit is toch een grote ramp”, aldus Inge Foulon.

De eerste brand brak zaterdagavond rond 22.30 uur uit op de eerste en tweede verdieping van een historisch pand in de Boterstraat. Beide verdiepingen brandden volledig uit. Skatewinkel Area 51 op de gelijkvloerse verdieping liep zware waterschade op. “Alles is kapot”, klinkt het bij uitbaatster Sophie Van Ghelewe, die wat verderop woont. “De dakstructuur en verdiepingen zijn volledig opgebrand, de schoenen, kledij en andere producten in de winkel zijn door het gutsende bluswater verloren. Ik kocht het pand nog maar twee jaar geleden. Het plan was om er in mei ook in te gaan wonen. Op de verdiepingen waren daarom renovatiewerken aan de gang. Wellicht zorgde een kortsluiting aan een oplader van een werkmachine voor het vuur. Na de coronasluiting is de hel plots helemaal losgebarsten. Het pand heropbouwen zal lang duren. Misschien moet ik uitkijken naar een nieuw pand?”

Heropflakkering

Het aanpalende gebouw van Lingerie Marie bleef aanvankelijk gespaard, maar zondagochtend vroeg voltrok zich een tweede drama. “Ondanks een grondige controle met een warmtebeeldcamera binnen en buiten het gebouw zijn vermoedelijk nog enkele kleine gensters blijven smeulen”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Er was een heropflakkering, mogelijk door de wind. Zondagochtend bleek bij een tweede uitruk van de brandweer dat het dak en de ondergelegen verdieping van het aanpalende pand brandden. Het dak stortte in en de verdieping en lingeriewinkel liepen ernstige brand- en waterschade op.”

Tweede zware domper

“Tot onze grote opluchting stelden we zaterdagavond inderdaad vast dat we van grote schade gespaard waren gebleven”, klinkt Inge Foulon van Lingerie Marie aangeslagen. “Ik bleef er tot 2.30 uur, maar om 6 uur kreeg ik een telefoontje dat er opnieuw brand was. Toen ik vanuit mijn woonplaats in Westrozebeke (Staden) opnieuw in Ieper arriveerde, was het dak al ingestort. Op de verdiepingen was de webshop gevestigd, op het gelijkvloers de lingeriewinkel die ik pas in december samen met een vestiging in Wervik overnam. Ik heb er al mijn spaarcenten ingestopt. Alhoewel ik blij ben dat er niemand gewond is geraakt, is dit toch een grote ramp. En dat in coronatijden waarin ook mijn lingeriewinkels in Westrozebeke en Gits (Hooglede) moesten sluiten. Hoe het verder moet, weet ik nog niet. De webshop zal wellicht wel vanuit mijn uitvalsbasis in Westrozebeke gerund kunnen worden. Voor mij en mijn team is dit een tweede zware domper in één week tijd.”