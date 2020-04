Rally van Ieper op zoek naar nieuwe datum door corona LSI

30 april 2020

08u44

Bron: LSI 0 Ieper De Renties Ypres Rally zal niet op 26 en 27 juni worden verreden. Dat heeft organisator Club Superstage beslist. Door de coronacrisis gaat de organisatie op zoek naar een alternatieve datum.

“Het coronavirus blijft het land in de greep houden en op sportief vlak is het onmogelijk om voor de zomer een groot internationaal evenement als de Renties Ypres Rally te organiseren”, klinkt het in een mededeling. “Omdat de gezondheid van de deelnemers, medewerkers en toeschouwers voor Club Superstage op de eerste plaats komt, hebben we beslist de Renties Ypres Rally uit te stellen.”

Superstage is momenteel druk bezig om een alternatieve datum voor de Le Seau Monteberg Rally, de Renties Ypres Rally en de Ypres Historic Rally te vinden. De onderhandelingen met de federaties, de stads- en gemeentebesturen zijn volop aan de gang. De nieuwe datum zou er volgende week al aan kunnen komen. De rally van Ieper maakt deel uit van het Belgisch kampioenschap en zou ook opnieuw gastheer zijn voor de British Rally Championship.