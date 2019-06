Rally Ieper zet in op duurzaamheid en op veiligheid



Christophe Maertens

25 juni 2019

19u20 0 Ieper Dit weekend wordt de 55ste editie van Ieper Rally gereden. Deze keer komt het podium van Ypres Historic Rally naar de Grote Markt. Daarnaast lanceert Ypres Rally het duurzaamheidsproject Planet 22. Ook veiligheid blijf een belangrijk speerpunt. “We rekenen op de discipline van elke rallyfan om zich op een verantwoordelijke manier te gedragen en de ‘weekendtoerist’ te tonen hoe het moet.”

Met Planet 22 zetten de organisatoren van de Ypres Rally een ambitieus duurzaamheidsproject op poten. “Via een hop-on-hop-off shuttle zullen we de fans van en naar de rand van de stad brengen”, zegt Jan Huyghe van de rally. “Elke rallyfan wordt gesensibiliseerd om de velden langs de proeven proper achter te laten.”

“Tijdens de rally is drank in blikjes langs de klassementsproeven uit den boze”, aldus Jan Huyghe. “Elke toeschouwer zal bij het afhalen van zijn ticket een biologisch afbreekbare vuilniszak ontvangen, zodat iedereen zijn afval zelf kan verzamelen en in vuilniszakken kan deponeren.”

Tenslotte zal de wedstrijdorganisatie in overleg met de stad een boom planten voor elke deelnemer. “We doen dat om de CO2-uitstoot van de rally, die verwaarloosbaar is in vergelijking met de dagelijkse uitstoot van de bewoners, te neutraliseren. De deelnemers krijgen een certificaat ontvangen van een boom die in hun naam werd geplant in Ieper.”

Voorzitter Alain Penasse benadrukt dat de veiligheid elk jaar belangrijker wordt. “De Ypres Rally werd jarenlang uitgeroepen tot veiligste rally van het Europese rallykalender”, aldus Penasse. “We maken er een erezaak van om dat hoge niveau aan te houden. De toekomst staat of valt met de veiligheidsanalyse. Meer dan 600 vrijwillige stewards zijn dit jaar aan het werk om de toeschouwers naar een veilige plaats te begeleiden. We rekenen op de discipline van elke rallyfan om zich op een verantwoordelijke manier te gedragen en de ‘weekendtoerist’ te tonen hoe het moet.”

Op sportief vlak maakt in de Renties Ypres Rally recordhouder Freddy Loix, goed voor elf zeges, een eenmalige comeback. De Ypres Historic Rally krijgt een mooie verzameling klassiekers aan de start: een Lancia 037, Audi Quattro, een Toyota Celica en een Lancia Delta. Daarnaast zal ook Belgisch rallyboegbeeld Thierry Neuville aan de start komen in de voor Ieper nieuwe ‘Ypres Rally Masters’.

Heel wat verkeersmaatregelen

De Stad Ieper werkt al jaren nauw samen met de organisatoren om het sportevenement veilig en vlot te laten verlopen. “Er worden gedurende het jaar afspraken gemaakt om de veiligheid van de vele toeschouwers te garanderen en om de drukte in de binnenstad voor de bewoners goed op te vangen”, aldus het stadsbestuur. Ondertussen is de opbouw van het wagenpark en van de service zones al begonnen. “Dat is vooral merkbaar op de Grote Markt, De Leet, het Sint-Maartensplein, in Boezingedorp en op het Minneplein. Dat zorgt voor minder parkeerplaatsen. We raden bezoekers aan om de randparkeerplaatsen zoals de Rijselpoort of achter het station te gebruiken.” In het weekend van 28 en 29 juni zijn er heel wat straten en pleinen afgesloten. Zwaar verkeer is niet toegelaten in de Rijselstraat, vanaf de rotonde Oudstrijderslaan op de Rijselseweg en op de Zuiderring.

“Mensen die op zaterdag 28 juni of zondag 29 juni de sporthallen of het stedelijk zwembad willen gebruiken kunnen parkeren op de parkeerplaatsen voor het voetbalstadion van KVK Westhoek. Want de inrit naar het sportcomplex langs de Leopold III-laan is afgesloten. Bezoekers kunnen de sportcomplexen bereiken via de wandelweg die het zwembad met de parkeerplaatsen van KVK westhoek verbindt.”

“Het gebruik en het bezit van drones is verboden in een straal van een kilometer rond het parcours en de serviceszones. Het gebruik van quads in de buurt van de rallyparcours is tijdens het rallyweekend totaal verboden. Deze maatregel is vooral genomen om eventuele schade aan onverharde wegen, landbouwgronden of de natuur te vermijden. Daarnaast is het veiliger om quads uit de buurt te houden van de plekken waar veel toeschouwers bijéén komen. Hier gaat het dus ook om een veiligheidsmaatregel”, zegt het stadsbestuur.

Op woensdagavond is er shakedown in Boezinge. Daar is traditioneel veel volk op aanwezig. Het dorp is dus afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook tijdens KP’s in de dorpen Zillebeke, Hollebeke en Dikkebus wordt de buurt rond het parcours volledig afgesloten. De wedstrijd start officieel op vrijdagmiddag 28 juni rond 15.30 uur.