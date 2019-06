Rally Ieper verloopt zonder grote incidenten Christophe Maertens

30 juni 2019

17u49 8 Ieper De rally van Ieper werd zaterdagavond afgesloten zonder grote incidenten.

Dit weekend was de regio Ieper in de ban van de gekende rallyklassieker. Vorige week woensdag werd de aftrap gegeven met de shakedown voor de Historics in Boezinge. Thierry Neuville tekende daarbij present met zijn Huyndai i20 WRC. Neuville ging niet van start in de Renties Ypres Rally, maar wel in de nieuwe Ypres Rally Masters. Donderdagavond waren duizenden fans te gast in Nieuwkerke voor de shakedown van de Ypres Rally. De plaatselijke verenigingen pikten als vanouds een graantje mee van het gezellig gebeuren. Vrijdag en zaterdag werden dan de rest van de wedstrijd beslecht. Alles verliep zonder grote incidenten. Wel vloog één van de wagens in brand en gingen er enkele auto’s uit de bocht. Op het podium in Ieper schoot één van de piloten van het podium, maar allemaal zonder veel erg. Bij de passage in Reninge werd de rally tien minuten vertraagd door een waterlek. Als vanouds worden nogal wat automobilisten betrapt op te snel rijden in de marge van de rally. Of dat nu weer het geval is, is echter nog niet bekend.