Raadslid heeft kritiek op “te dure” ‘Kerst in Ieper’, maar schepen countert: “Gezelligheid primeert” Christophe Maertens

06 november 2019

13u31 9 Ieper ‘Kerst in Ieper’ gaat op 24 november weer van start, maar niet zonder slag of stoot. CD&V-raadslid en voormalig voorzitter van het Centrummanagement Peter De Groote heeft nogal wat kritiek op de organisatie, en dan vooral op de hoge kosten. “Gezelligheid moet primeren”, countert schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Bovendien willen meer we gezinnen met kinderen aantrekken.”

Raadslid Peter De Groote (CD&V) is dertien jaar nauw verbonden geweest met de kerstmarkt, maar nam enkele weken geleden noodgedwongen afscheid. Hij stelt zich dit jaar toch enkele vragen. “Een van de grootste kosten voor het Centrummanagement is de kerstverlichting. Al jaren was dit een van de belangrijkste punten in de onderhandelingen die ik als voorzitter voerde met de stad. In maart van dit jaar kreeg ik te horen van de schepen van Economie dat de stad zich voortaan zou ontfermen over de kerstverlichting, zowel voor de binnenstad als voor de deelgemeenten. Groot was mijn verbazing toen ik in juli vernam dat alles toch weer zou terug gebracht worden naar het Centrummanagement. Dit wil zeggen dat de deelgemeenten zelf weer moeten instaan voor hun kerstverlichting.”

Energieverbruik schaatspiste

“Dertien jaar geleden stond ik aan de wieg van de Ieperse schaatspiste”, gaat De Groote verder. “Het was al die jaren een enorm succes met tienduizend schaatsers per jaar. Elk jaar werd het Centrummanagement door de toenmalige oppositie op de vingers getikt over het energieverbruik van de piste. Na lang overwegen hebben we een afgesloten constructie met glazen zijwanden geplaatst om het energieverbruik onder controle te krijgen. Vorig jaar leidde dat bijvoorbeeld tot een vermindering van bijna dertig procent elektriciteit.”

“In het verslag van het Centrummanagement lees ik echter dat de schaatspiste dit jaar weer zeilen zal hebben die open kunnen. Met de temperaturen die we de voorbije jaren in december hebben gehad - tot tien graden - is dit onaanvaardbaar. Ik vind het vreemd dat het schepencollege hiermee zou instemmen en dat energie er plots niet meer toe doet.”

XXL-chalet

“Verder zie ik in de plannen dat er heel wat meer chalets zullen staan dan vorig jaar en dat er zelfs een extra XXL-chalet voor de horeca is bijgekomen. Wat ik het ergste vind, is dat de horeca nog eens twintig procent meer zal aangerekend worden voor de huur van een chalet met een totale prijs van 5.995 euro. Dat is erover. Wij weten wat je moet doen om die twintig procent extra terug te verdienen in zes weken. Ik hoop dat alle chalets werkelijk verhuurd worden en we niet moeten terugkeren naar het aantal van vorig jaar.”

Oude budgetten

“De kerstmarkt zal dit jaar door het Centrummanagement worden georganiseerd”, reageert schepen Desmadryl. “De stadsdiensten en het Centrummanagement werken goed samen en voor mij gaat het niet om wie de pluimen op zijn hoed steekt, maar wel om het eindresultaat. De reden van die wijziging is het feit dat de budgetten voor dit jaar nog vastliggen uit de vorige legislatuur en dat het moeilijk werd om dit nog te wijzigen. Maar sowieso zullen we in de deelgemeenten kerstverlichting ophangen. De kerstverlichting zal in een nieuw en modern kleedje steken en ook het kersttreintje zal weer van de partij zijn.”

Meer beleving

“Wat de ijspiste betreft werken we dit jaar met een tent die volledig afgesloten is, maar open zal kunnen als het mooi vriesweer is. Als het buiten 15 graden is, laten we de tent uiteraard dicht. De pistebouwer zal vanaf dit jaar trouwens werken met nieuwe motoren voor het koelsysteem. Die motoren werden vorig jaar al gebruikt bij de niet-overdekte ijspiste van Brugge en daar lag het verbruik op zes- tot zevenduizend euro. Dat zou dus opnieuw een energiebesparing opleveren van 35 procent. Vroeger mocht er inderdaad geen bar uitgebaat worden in de ijspiste, maar wat is daar nu mis mee?”, vraagt Desmadryl zich af. “We willen sowieso meer inzetten op gezelligheid. Zo gaan we onder andere ook een kinderdorp opbouwen met het ‘Huis van de kerstman’, maar ook met een kinderdoolhof van kerstbomen. Dit zal in verbinding staan met de kerstmarkt en een nieuwe ijspiste. De kerstmarkt zal opgesteld staan in de vorm van een dorp.”