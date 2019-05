Raad Lokale Economie voortaan opgesplitst in drie groepen Christophe Maertens

22 mei 2019

17u38 0 Ieper In het Auditorium van AC Auris in Ieper wordt op 28 mei een infoavond georganiseerd over de Raad Lokale Economie. De raad wordt opgesplitst in drie doelgroepen.

De Raad Lokale Economie is een advies- en overlegorgaan die de belangen van handel, diensten en industrie in Ieper behartigt. “De gemeenteraad ging op 1 april akkoord met het voorstel om het huishoudelijk reglement bij te sturen en de thematiek beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen die deel uitmaken van de Raad”, zegt het stadsbestuur. “Daarom wordt de Raad opgesplitst in drie overlegorganen: de Raad voor KMO en industrie, de Raad voor de deelgemeenten en rand en de Raad voor de binnenstad. Dankzij deze hervorming moeten inspraak, advies, actie en informatie de vier grote pijlers worden voor onze lokale economie. Een hervorming waar we samen kunnen beraden wat de toekomst brengt en wat dat voor de ondernemer kan betekenen. Een hervorming op maat van alle Ieperse ondernemers.”

De infoavond start om 20 uur. Geïnteresseerden bevestigen best hun aanwezigheid via economie@ieper.be.