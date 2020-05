Queen’s Coffee op de Neermarkt is failliet Erik De Block

11 mei 2020

18u42 0 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Queen’s Coffee op de Neermarkt in Ieper failliet verklaard. Er waren meer dan vijftig soorten donuts te koop.

Severine Meuleman en Maarten Loose openden twee jaar geleden in de Boterstraat in Ieper de deuren van takeaway Queen’s Coffee & Cupcakes. De locatie leek niet ideaal en de uitbaters keken al vlug uit naar een nieuwe stek. Die werd gevonden op de Neermarkt.

De uitbaters werkten samen met Hill’s Donuts, een concept van de bakkersfamilie Hillewaere uit Waasten (Komen). Hill’s Donuts opende ook filialen in Oostende en Brugge maar in december vorig jaar werden die allemaal in alle stilte gesloten. Oorzaak is een juridisch dispuut tussen de franchisenemer en hoofdbakkerij Hillewaere.

De rechtbank heeft advocate Tone Houtman uit Ieper aangesteld als curator.