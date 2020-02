Puydtjes’ Charcuterie is failliet Erik De Block

10 februari 2020

14u00 1 Ieper De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Puydtjes’ Charcuterie failliet verklaard.

Pascal Depuydt was zaakvoerder van slagerij Puydtjes op de Neermarkt en trok acht jaar geleden naar Polen om een vleesverwerkend bedrijf met varkenskwekerijen en winkels te runnen. Depuydt liet zijn slagerszaak in Ieper over en zag in Polen kansen op de biologische, vegetarische en veganistische markt. Hij stopte met de vleesproductie en investeerde alleen nog in een veganistisch en biologisch assortiment onder de naam VeggieBel. De veganistische bereide maaltijden, patés en sauzen vonden ook een afzet op de Arabische en Aziatische markt.

De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator.