Publieke bosplantactie in kazerne van Ieper Christophe Maertens

06 december 2019

08u10 1 Ieper Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de stad Ieper en het Ministerie van Defensie nodigen iedereen uit om mee te komen helpen bij de aanplanting ven een nieuw stukje bos in Ieper. Het plantterrein bevindt zich langs de Kemmelseweg en is eigendom van Defensie. “Dit nieuwe stukje bos zal de natuurwaarden langs de zuidelijke stadsrand versterken en verrijken.”

“Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zal instaan voor het beheer en de ontwikkeling van het nieuwe bosje”, zegt bevoegd schepen Valentijn Despeghel. “In het verleden plantte Natuur en Bos trouwens al eikendreven, fruitbomen en diverse houtkanten aan binnen de groenzones van het militair domein.” Het nieuwe bosje zal bestaan uit 1.800 bomen van autochtone afkomst: 200 haagbeuken, 200 zomereiken, 200 wintereiken, 100 veldesdoorns, 500 berken, 100 winterlinden en 500 zwarte essen. Het gebied is meer dan 1 hectare groot en ligt naast de groene rand van het kanaal Ieper-Komen.

Aangepaste kledij

De plantactie vindt plaats op zaterdag 14 december 2019, vanaf 14 uur tot 16 uur. Het plantterrein ligt langs de rechterzijde van de Kemmelseweg vanuit Ieper, op het einde van het militair domein, even over de hoeve binnen het domein. Wie met de fiets of auto komt kan zijn voertuig kwijt op de gelegenheidsparking nabij de hoeve langs de Kemmelseweg. Aanduidingen leiden naar de parking en het plantterrein. Wie mee komt aanplanten, brengt best aangepaste kledij en laarzen mee; het terrein kan vrij drassig zijn. De stad trakteert de planters een hapje en een drankje. Er wordt sfeervolle randanimatie voorzien om deze nieuwe Ieperse bosplantactie plezant te houden.