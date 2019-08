Psychiatrisch en toxicologisch onderzoek voor zoon (30) na moord op vader LSI

27 augustus 2019

21u37

Bron: LSI 0 Ieper De 30-jarige man uit Boezinge (Ieper) die op 25 juli zijn vader Ghislain (55) tijdens verbouwingswerken aan zijn woning doodstak, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper. Op vraag van de onderzoeksrechter zal een psychiatrisch en toxicologisch onderzoek bij Cedric V. uitgevoerd worden.

De zoon stak zijn vader uit Elverdinge (Ieper) in een woede-uitbarsting tijdens verbouwingswerken aan zijn huis in de Molenstraat in Boezinge (Ieper) neer met zes messteken. Wat hem precies bezielde, is onduidelijk. Cedric V. kon intussen opnieuw verhoord worden. Toxicologisch onderzoek moet aan het licht brengen of V. onder invloed van verdovende middelen was.