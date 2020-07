Provincie pakt waterkwaliteit in de Westhoek aan: “De beken zijn zo erg vervuild dat we er bijna geen drinkwater kunnen uit zuiveren” Christophe Maertens

06 juli 2020

21u57 20 Ieper Met het programma Water-Land-Schap wil de provincie samen met enkele partners de waterproblemen in Ieper en Heuvelland aanpakken. Het wil in de Kleine Kemmelbeek en de Wijtschate-Bollaertbeek de erosie en vervuiling aanpakken.

Dat er steeds vaker problemen zijn met water is geen geheim. Dit voorjaar is weer een droogterecord gesneuveld en werd een captatieverbod uitgevaardigd. Ook blijkt dat de voorbije jaren de aanvoer van het water naar de spaarbekkens van de Verdronken Weide, Zillebekevijver en Dikkebusvijver sterk is afgenomen. De vervuiling met chemische stoffen in de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek, afkomstig van onder andere herbiciden, is dan weer zo erg toegenomen dat er tussen mei en december bijna geen water kan worden opgespaard om er drinkwater uit te zuiveren.

Erosiemateriaal

Daarnaast vormen hellende percelen een extra uitdaging omdat ze heel erosiegevoelig zijn. De Kleine Kemmelbeek voert tonnen erosiemateriaal naar de Dikkebusvijver, die steeds meer gebaggerd moet worden. Samen met goede vruchtbare grond komen veel nutriënten, zoals stikstof en fosfor en gewasbeschermingsmiddelen in de grachten terecht, wat een invloed heeft op de waterkwaliteit. Onder andere de Dikkebusvijver kreeg al meermaals af te rekenen met blauwalgen door de te hoge nutriëntenconcentraties in de vijvers. De provincie wil nu samen met watermaatschappij De Watergroep, de stad Ieper en de gemeente Heuvelland erosie en vervuiling aanpakken.

Maatregelen

Daarom gaan ze bufferstroken en plantaardige dammen aanleggen, stro of hout op het perceel inwerken en overstromingsgraslanden creëren. De initiatiefnemers willen ook de vervuiling tegengaan. In samenwerking met de boeren willen ze voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen. Met hulp van kleinschalige aanplantingen kunnen extra erosiebuffers gecreëerd worden en wordt tegelijk de natuurlijke inrichting van het gebied versterkt. “We hopen dat de landbouwers willen meestappen in dit project, zodat we samen kunnen werken aan een betere waterkwaliteit, meer waterbeschikbaarheid, een leefbare landbouw en een goed beheer van het landschap”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Volgens schepen Valentijn Despeghel is het project voor Ieper van levensbelang. “Ieper is een waterstad. Alle mogelijke problemen rond waterbeheer vloeien letterlijk en figuurlijk samen in de stad, wat ons al honderdduizenden euro’s heeft gekost.” Meer info op www.west-vlaanderen.be/water-land-schap.