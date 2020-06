Provinciaal domein Palingbeek weer open: “We werken aan aan kleinere ‘coronaproof’ evenementen en workshops” Christophe Maertens

02 juni 2020

08u01 0 Ieper Provinciaal domein De Palingbeek in Ieper opent op 2 juni weer de deuren. Ook andere provinciale bezoekerscentra zijn opnieuw te bezoeken.

In totaal openen dinsdag vijf provinciale bezoekerscentra de deuren na de lockdown. Het gaat om Duinpanne in De Panne, De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, De Gavers in Harelbeke en De Palingbeek in Ieper. Het Zwin in Knokke-Heist zette op dinsdag 26 mei al de deuren open voor het publiek. Raversyde in Oostende bereidt zich verder voor op een latere heropening.

Alle provinciale bezoekerscentra werden op 13 maart afgesloten om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. Bij de heropening ligt de focus op hygiëne en de veiligheid van personeel en bezoekers. De provincie heeft een circulatieplan opgemaakt waarbij bezoekers de nodige afstand kunnen respecteren. Vloerstickers en infoborden wijzen hen de weg. Medewerkers zullen bezoekers begeleiden en de provincie zal het aantal bezoekers ook beperken. “Daarnaast zal er nauwlettend toegezien worden op hygiëne. Aan het onthaal en in de shops worden plexiwanden geplaatst of zullen onthaalmedewerkers een anti-hoestscherm dragen. Op meerdere plaatsen hebben we ontsmettingsmiddelen geplaatst en we zullen vaak gebruikte elementen, zoals deuren, geregeld ontsmetten”, verduidelijkt gedeputeerde Jurgen Vanlergberghe. “Het gaat om een graduele heropening van de bezoekerscentra, dus bezoekers moeten daar rekening mee houden bij hun bezoek. De cafetaria’s blijven voorlopig dicht. Grote publieksevenementen werden eerder al geannuleerd tot en met 31 augustus, maar we werken wel aan kleinere ‘coronaproof’ evenementen en workshops.”