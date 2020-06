Project Feniks2020, over de wederopbouw van de Westhoek na WO I, nieuw leven ingeblazen Christophe Maertens

03 juni 2020

08u28 12 Ieper Met de opening van de tentoonstelling ‘herSTELLINGEN’ in Ieper is het project Feniks2020 nieuw leven ingeblazen. Feniks2020 brengt het verhaal van de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog. Op de agenda staan een reeks tentoonstellingen en toeristische routes.

Afgelopen weekend gingen de deuren weer open van het Yper Museum in Ieper en meteen konden de bezoekers kennismaken met de nieuwe expo ‘herSTELLINGEN’. “Deze tentoonstelling laat zien hoe ook honderd jaar geleden onze stad zich herstelde. Vandaag kunnen we de expo dan toch openen. Dat we daarmee meteen ook het grote West-Vlaamse Feniks 2020-project nieuw leven kunnen inblazen, maakt dat alleen maar heuglijker”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Veerkracht

Feniks 2020 brengt het verhaal van de wederopbouw Westhoek, die als een feniks uit zijn as herrees na de verwoestingen door de Eerste Wereldoorlog. Het project benadert de wederopbouw vanuit twee perspectieven: het verhaal van de materiële heropbouw, maar ook van het herstel van een samenleving, hoe mensen van een huis weer een thuis maakten. “Feniks gaat over de veerkracht van een streek en zijn bewoners die terug naar hun vertrouwde leven wilden. Dit komt toch wel dicht bij een aantal zaken uit de actualiteit. Laten we voor de uitdagingen van vandaag inspiratie putten uit deze verhalen van honderd jaar geleden”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Wandel- en fietstocht

Ondertussen kun je opnieuw de expo’s bezoeken in het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum, de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke en Poelkapelle en het Fransmansmuseum in Koekelare. Vanaf 8 juni openen ook belevingsruimten in bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel en het stadhuis van Diksmuide. Deze zomer kun je terecht in de Kinderbrouwerij in Reningelst, De Lovie in Poperinge en de kerktorens van Veurne en Mesen. Wie wil, kan het bezoek aan deze sites ook combineren met een wandeling of fietstocht in het spoor van de wederopbouw. Vijf wandeltochten en vijf fietsroutes werden uitgestippeld om opmerke wederopbouw verhalen en sites actief te kunnen beleven in de buitenlucht. Enkele onderdelen van het project kregen door de coronacrisis een nieuwe datum. Zo zal het spektakel ‘Follow the…Feniks’ in Nieuwpoort nu van 7 tot en met 10 april 2021 plaatsvinden, terwijl het spektakel ‘Uit de as herrezen’ in Diksmuide nu op 12 mei 2021 staat gepland. Meer info op www.feniks2020.be.