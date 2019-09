Programmeerlessen voor jongeren Christophe Maertens

06 september 2019

15u13 0 Ieper Vanaf eind september worden in Ieper CodeFever-lessen ingericht. “Dat zijn programmeerlessen voor jongeren van 8 tot en met 15 jaar”, legt directeur Hilde Uytterschaut van het Lyceum Ieper uit.

“De lessen zullen wekelijks op zaterdagvoormiddag georganiseerd worden in de gebouwen van het Lyceum”, zegt de directeur. “Er werd gekozen voor deze locatie omdat het Lyceum beschikt over grote en goed uitgeruste computerlokalen. In de ruime regio van Ieper werden deze lessen tot nu toe nog niet georganiseerd. CodeFever is in drie jaar uitgebreid tot veertig locaties in Vlaanderen.”

De STEM-academie (Science, Technology, Engineering, Mathematics) CodeFever heeft een lesmethode ontwikkeld waarbij kinderen op een toffe manier de belangrijkste basisinzichten van programmeren aanleren. Naargelang de leeftijd en het niveau worden de jongeren ingedeeld in ByteBusters, CodeKraks, DigiHeroes, Mine-Crafters, e-Riders en Pythons. “Wie deze lessen volgt, krijgt vaardigheden voor het leven mee, vaardigheden die in de toekomst alleen maar aan belang zullen winnen”, meent de directeur. “Met eenvoudige en leuke spelletjes leren ze hoe computers denken. Ze zien hoe algoritmes werken en welk effect ze hebben. Ze proberen spelenderwijs zelf dingen uit. Geleidelijk aan leren ze echt programmeren.” Meer info op www.codefever.be.