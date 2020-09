Programma Dag van de Mobiliteit: “De totale autovrije zone is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld” Christophe Maertens

09 september 2020

06u57 3 Ieper In Ieper krijgen op 20 september wandelaars en fietsers vrij spel in het centrum. Op de Dag van de Mobiliteit, de vroegere Autoloze Zondag, organiseert het stadsbestuur een uitgebreid programma met allerhande activiteiten.

Op 20 september vindt in Ieper de Dag van de Mobiliteit, voordien Autoloze Zondag, plaats. In vergelijking met vorig jaar wordt deze editie een stuk uitgebreider, met meer activiteiten én een grotere autovrije zone. Die zondag krijgen wandelaars en fietsers vrij spel in het Ieperse kernwinkelgebied en enkele omliggende straten. De zone wordt volledig verkeersvrij gemaakt tussen 12 uur en 18.30 uur. Langs de Grote Markt, de Leet, Boterstraat, Menenstraat, Rijselstraat, Neermarkt, Diksmuidestraat en Elverdingestraat worden verschillende standen opgesteld en zijn tal van activiteiten voorzien.

Overkop fietsen

Vanaf 13 uur valt er in alle deelnemende straten wel iets te doen voor bezoekers: van overkop fietsen tot proefsessies met segway. Naar jaarlijkse gewoonte zullen fietshandelaars bovendien hun nieuwste fietsen voorstellen en komt er een tweedehandsmarkt voor fietsen.

“De totale autovrije zone is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor Mobiliteit. “We beschouwen de dag als het moment bij uitstek de fiets en de step, maar ook de deelsystemen zoals Cambio en Blue Bike in de kijker te zetten.” Wie tweedehandsfietsen of fietsaccessoires wil verkopen op dag, kan de dienst duurzaamheid contacteren via duurzaam@ieper.be of 057/451.672.

Gezinsfietstocht

Extra troef die dag is het het Belgische Kampioenschap City Escape. Dat gaat door in 24 steden, waaronder Ieper. Via een app nemen deelnemers het tegen elkaar op om zo snel mogelijk verschillende raadsels doorheen de stad op te lossen. Alle info is terug te vinden via de website www.bk-cityescape.be.

Tot slot werd er naar aanleiding van de Dag van de Mobiliteit ook een fietstocht uitgestippeld. “We merkten dat tijdens de coronacrisis heel wat gezinnen volop de eigen streek zijn gaan verkennen met de fiets”, zegt de burgemeester. “Om dat aan te moedigen, werkten we samen met de fietsersbond en gezinsbond ook een gezinsfietstocht met zoekopdrachten uit.” Inschrijven voor de fietstocht kan via www.ieper.gezinsbond.be. Na inschrijving ontvangt men een beschrijving van de fietsroute en zoekopdrachten.

In kader van corona moeten bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen. Aan de in- en uitgangen van de autovrije zones worden desinfectiezuilen voorzien. De standen en activiteiten zullen voldoende verspreid staan. Er wordt gevraagd aan de bezoekers om een voldoende afstand te houden en de looplijnen te volgen. Meer info hier.