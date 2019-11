Proefrotonde moet Meenseweg veiliger maken: “Ik ben blij dat we met deze proefopstelling snel kunnen ingrijpen en aan de verzuchtingen van velen tegemoet komen.” Christophe Maertens

26 november 2019

15u39 0 Ieper Op het kruispunt van de Meenseweg met de Steverlyncklaan in Ieper werd een proefrotonde aangelegd. Dat kadert in werken die de Meenseweg veiliger moeten maken. “De proefopstelling zal er wel tijd blijven staan.”

De onveilige verkeerssituatie in de Meenseweg in Ieper werd in het verleden al meermaals aangeklaagd door de directie, de leerkrachten, leerlingen en ouders van de Sint-Jozefschool en door het personeel van het zorgcentrum. Op het kruispunt is er vaak een file en is het gevaarlijk oversteken voor fietsers.

Meerjarenplanning

Op het kruispunt werd nu een proefrotonde aangelegd. “Om de rotonde komt er een fietspad in rode coating en aan elke arm van de rotonde een zebrapad”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. Het is de bedoeling dat de proefrotonde enkele jaren blijf liggen. “In het meerjarenplan zijn immers geen grote werken gepland voor de Meenseweg”, zegt de schepen. “Maar de rotonde zal de verkeerssituatie in de straat veiliger maken.”

Eerder werden de fietspaden in de straat al een stuk breder gemaakt. Het gaat om de fietspaden in het deel tussen de rotonde met de Zuiderring en het kruispunt Bascule. De lijnen van de fietspaden werden hertekend.

Koerierpad

“De volgende stap is een extra zebrapad dat we binnenkort aanleggen aan het Koerierpad, naast de begraafplaats”, zei Goudeseune eerder in onze krant. “Dit zebrapad zal handig zijn voor scholieren en voor bezoekers van het rusthuis en de wijken in de buurt. Om mensen makkelijk en snel te helpen bij het oversteken, komen er speciale voetpaduitstulpingen.”

“De verkeersveiligheid in onze stad ligt deze bestuursploeg nauw aan het hart”, aldus burgemeester Emmily Talpe. “De aanpak van de Meenseweg is een stap in de juiste richting. Gebruikers en bewoners trekken al lang aan de alarmbel over de veiligheid in hun straat. En terecht. Ik ben dan ook blij dat we met deze proefopstelling snel kunnen ingrijpen en aan de verzuchtingen van velen tegemoet komen. Uiteraard gaan we het effect van deze ingrepen achteraf evalueren.”