Proefproject ‘verkeersvrije Menenstraat’ afgevoerd: “Onze straat is gewoon veel te kort voor een dergelijk initiatief.” Christophe Maertens

04 maart 2020

16u59 0 Ieper “De Menenstraat is niet de Champs-Elysées”. Voor veel handelaars is het duidelijk: het proefproject ‘verkeersvrije Menenstraat’ in Ieper hoeft geen vervolg te krijgen. Het stadsbestuur kwam ook tot die conclusie en voert het format af. “Laat ons het gewoon bij het oude houden”, aldus enkele handelaars.

Op de laatste gemeenteraad vroeg CD&V-raadslid Peter De Groote of de Menenstraat elk eerste weekend van de maand opnieuw zal worden afgesloten. Het raadslid verwees daarbij naar het proefproject dat vorig jaar in het leven werd geroepen. Het stadsbestuur begon in april van vorig jaar met het een weekend per jaar verkeersvrij maken van de Menenstraat en dat tussen 14 uur en 20 uur. Er werd extra parkeerplaats gecreëerd op de speelplaats van het college en in de ondergrondse parkeerplaats ‘Menenpoort’ onder het Novotel. Die laatste parking werd gratis aangeboden voor mensen die aankopen deden in de Menenstraat tijdens de verkeersvrije weekends. Dat laatste werd al vlug afgeschaft na kritiek van de oppositie. Die vond het immers niet kunnen dat de kopers in de Menenstraat gratis konden parkeren, terwijl shoppers in bijvoorbeeld de Stationsstraat dat niet konden. De gratis parking op de speelplaats van het college bleef wel bestaan.

De Vestingen

Het gemeentebestuur besliste het project in zijn huidige vorm af te schaffen. “We hebben het proefproject geëvalueerd en we kwamen tot de conclusie dat dit project niet meer verder kan worden gezet in zijn huidige format”, aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Er was gewoonweg veel te veel onduidelijkheid. Eerstdaags gaan we met alle betrokken aan tafel zitten om een nieuw proefproject en de uitwerking daarvan te bespreken. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen.”

Voor Steven Vangheluwe van ’t Hemelryck, een zaak met allerhande huisgemaakte ijssoorten en chocolade, is het duidelijk: “Voor ons mag het gewoon bij het oude blijven. Mensen willen nu eenmaal graag tot bij hun bestemming rijden, je krijgt er die gewoonte niet zomaar uit. Ook voor de restaurants op de Grote Markt was het nadelig.” Volgens de zaakvoerder is de straat gewoon te kort om een dergelijk verkeersvrijconcept te laten slagen. “Wie graag wandelt, hoeft dat hier niet te komen doen, je hebt de Vestingen en Dikkebusvijver waar het veel aangenamer is om te stappen.” Vooral op zondag was het voor Steven een kwalijke zaak. “Soms vroegen we ons of we beter de winkel niet hadden gesloten en zelf op uitstap waren geweest. Misschien zou er meer volk zijn gekomen, moesten er meer winkels op zondag open zijn. Ik begrijp dat dat voor de collega’s niet haalbaar is. Wij verkopen ijs en wafels, maar wie kledij of handtassen verkoopt, zal daarvoor niet per se op een zondag zijn deuren opengooien. Mensen kunnen daarvoor tijdens de week naar Ieper komen.”

Slecht weer

Volgens Steven mistte de parking op het college een beetje zijn effect. “Op sommige momenten stonden daar maar 12 wagens. Misschien was het niet goed aangeduid, ik weet het niet.”

“Van de zeven weekends dat het project liep, was er slechts een geslaagd voor mij”, zegt Elisabeth Vervisch (36) van Het huis van de Lingerie. “Ik voelde het duidelijk in de verkoop als de straat verkeersvrij was. Een paar van die dagen was het wel erg slecht weer, waardoor je natuurlijk sowieso minder klanten over de vloer krijgt. Misschien pakte het stadsbestuur het verkeerd aan. Het afzetten met nadars schrikte de mensen misschien af. Maar laat ons duidelijk zijn: ook ik vind dat deze straat veel te kort is voor een dergelijk initiatief. In tegenstelling tot wat sommige denken is de Menenstraat niet de Champs-Elysées.”