Problemen met gastoevoer nog niet van de baan Christophe Maertens

18 september 2019

16u34 5 Ieper Bij bewoners in de Cerfstraat en de Hospitaalstraat in Vlamertinge zijn de problemen met de gastoevoer nog niet volledig opgelost. Een waterlek heeft in het dorp problemen veroorzaakt met een gasleiding.

Afgelopen maandag meldden enkele bewoners uit Vlamertinge dat ze problemen ondervonden met de gastoevoer. De oorzaak van het onheil bleek water in de gasleiding te zijn. Aan de kerk was een waterleiding lek geslagen en het wegspuitende water veroorzaakte een lek in een gasleiding. Ondertussen werkt Fluvius met man en macht om het water uit de leidingen te krijgen. Arbeiders hebben op verschillende plaatsen putten gemaakt waar ze met speciale machines het water uit de gasleiding halen. De putten blijven een tijdje openliggen omdat het water zich nog kan verplaatsen en er dus meerdere keren op dezelfde plaats moet gepompt worden. Ondertussen zijn de problemen op de Poperingseweg en op het Kerkplein uit de wereld. In de Cerfstraat en de Hospitaalstraat zijn er wel nog bewoners die geen gas hebben.

Mensen die problemen ondervinden met de gastoevoer, moeten onmiddellijk de hoofdkraan dichtdraaien en contact opnemen met Fluvius op 078/35.35.00.

