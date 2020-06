Privaat museum Hooge Crater opent opnieuw de deuren, maar moet heroriënteren omdat Britten massaal wegblijven Christophe Maertens

10 juni 2020

17u39 0

Nadat de Ieperse stedelijke musea de deuren al op zaterdag 30 mei opengooiden, kunnen mensen vanaf nu ook weer het privaat WO I-museum Hooge Crater langs de Meenseweg in Ieper met een bezoek vereren. De toekomst voor uitbater Niek Benoot is er echter een vol vraagtekens. Vooral het feit dat de Engelsen - zo’n 60 procent van het klantenbestand voor de coronacrisis – niet meteen zullen terugkomen, baart de zaakvoerder zorgen. “Britse Scholen annuleren massaal en nog erger: ze boeken niet opnieuw. Het is een heel onzekere factor geworden.”

“Vandaag (woensdag, nvdr) zijn we inderdaad onze eerste dag weer open”, zeggen uitbaters Niek Benoot en Ilse Watteyne van de Hooge Crater. “We zijn heel bij dat we na een sluiting van bijna drie maanden weer volk over de vloer krijgen. Belangrijk is dat we onze klanten kunnen ontvangen op de manier van voor de coronacrisis, wat wil zeggen dat ook ons themacafé opnieuw toegankelijk is. In het café staan slechts de helft van de stoelen, maar op het terras behouden we onze capaciteit. We poten alles wat ruimer neer, tot in het gras toe. De klanten vinden dat niet erg, ze zijn tevreden dat ze opnieuw iets kunnen komen drinken.”

Bellewaerde

De afgelopen maanden waren niet de gemakkelijkste ooit voor Niek en Ilse. “We zijn heel tevreden met de premies die we kregen, maar voor een zaak als de onze, is dat niet voldoende”, aldus Niek. “Begrijp me niet verkeerd, alle beetjes helpen. Ik vind het echter niet normaal dat de heffingen altijd worden uitgerekend op oppervlakte, terwijl het nu voor iedereen hetzelfde is, hoe groot of klein je ook bent. Ik klaag niet, want voor het pretpark Bellewaerde, hier net naast de deur, is het nog eventjes anders. Trouwens, voor die premies doen we het niet, we willen gewoon open zijn.”

Aanvankelijk heerste er onduidelijkheid. “Het duurde 7 dagen voor de overheid communiceerde of een privémuseum al dan niet open mocht. Wij wilden dat enkel doen als ook ons themacafé niet dicht hoefde te blijven. Mensen die een museum bezoeken, nemen nadien wel graag een drankje. Ook als je een dagtrip doet, zoek je toch iets om te eten en te drinken. We hebben echter heel snel moeten schakelen. Het is pas van vorige week dat we wisten dat voor ons het licht op groep stond. We zorgden in enkele dagen tijd voor aangepaste menukaarten, stickers op de vloer, een automatische deur naar en een parcours in het museum. Ook verbouwden we ons sanitair. Ik wou absoluut niets aan het toeval overlaten, zodat de overheid binnen enkele weken niet zegt dat we opnieuw moeten sluiten.”

Lange ketting

Niek en Ilse hopen dat het zo snel mogelijk weer als vanouds wordt. “En dat ons personeel terug aan de slag kan gaan. Nu doen we nog zonder onze medewerkers. Waarom? Omdat alle groepen die ons bezoeken zijn weggevallen. 60 tot 65 procent van onze klanten zijn Britten en dan vooral scholieren. Scholen annuleren massaal en nog erger: ze boeken niet opnieuw. Het is een heel onzekere factor geworden.”

Niek onderstreept het belang van de scholen. “Het is een lange ketting: bij ons is het een museumbezoek, maar er zijn de souvenirwinkels, de restaurants, de cafés, de overnachtingen. Bovendien komt de brexit eraan. Dat maakt het allemaal nog erger. Er zijn natuurlijk onze Vlaamse scholen, maar ook daar is het nog koffiedik kijken. Die weten niet hoeveel leerlingen op een bus zullen mogen om tot hier te komen. Als er dat slechts 25 zijn, is het financieel niet rendabel om die voertuigen te laten rijden. Maar ik kan het me niet voorstellen dat ze een vliegtuig volstoppen met mensen met een mondmasker, terwijl dat bij de bussen niet zou kunnen.”

Komende winter

Niek vreest een beetje voor toerisme in eigen land. “Daarop mikken veel mensen, maar als je hoort dat er heel wat grenzen opengaan, stel ik mij daar toch vragen bij. Trouwens, als men spreekt over toerisme in eigen land, dan gaat het over de kust. De overheid zou beter de Westhoek wat promoten. Hier zal het niet druk worden, en je kan er genieten van lekker bier en goed eten.”

De museumuitbater zegt niet bang te zijn voor de zomer, maar wel voor komende winter. “Dat is altijd een kalme periode, maar andere jaren bouwen in het seizoen een financiële buffer op. Nu gaat dat wellicht niet lukken. Maar goed, klagen heeft geen zin, wie komt is heel welkom en wordt met open armen ontvangen.”