Primeur voor Vlaanderen: logeren in een noodwoning van net na WO I. “Ver weg van alle moderne comfort, zalig toch?” Christophe Maertens

25 juni 2019

07u57 48 Ieper Logeren in een noodwoning zoals 100 jaar geleden, het kan nu in Zillebeke. De Barak Gaston de Vinck is volledig gerestaureerd door eigenaars Niek Benoot en Ilse Watteyne van Hooge Crater Museum. “Bij ons ontdoe je je van alle luxe en leef je op het ritme van de natuur, net als een eeuw geleden. Dus geen stromend water, elektriciteit of wifi.”

De Barak de Vinck, een Vlaamse primeur, is een alternatieve vakantiewoning met een bijzonder verhaal. De noodwoning werd opgetrokken door baron Gaston de Vinck, kasteelheer op ’t Hooge en burgemeester van Zillebeke. Gaston de Vinck vluchtte voor het geweld van de Eerste Wereldoorlog. “Toen hij in 1918 naar onze contreien terugkeerde, vond hij bijna niets meer terug van zijn kasteel”, zegt Niek Benoot. “Toch was hij een van de eersten die aan de heropbouw begon. Hij trok een betonnen noodwoning op van het type ‘Jouret & Speltinckx’. Door zijn aanwezigheid kwamen de dorpelingen terug en herbouwden ze het Hooge en Zillebeke met volle moed. Koningin Elisabeth vond de daden en het pionierswerk van Baron de Vinck zo lovenswaardig, dat ze hem een bezoek bracht in zijn barak. Dat is deze maand exact 100 jaar geleden.”

De originele noodwoning is sinds 2013 eigendom van Niek Benoot en Ilse Watteyne, eigenaars van het Ieperse Hooge Crater Museum. Niet alleen de passie voor WO I zit er bij het koppel ingebakken, maar ook de totale rijke geschiedenis van het Hooge en Bellewaerde willen ze in stand houden. “Het was evident dat we deze barak zouden restaureren én in oorspronkelijke staat herstellen”, zegt Niek Benoot. “Met plannen en archiefstukken van familie de Vinck is deze restauratie bijzonder geslaagd.”

De eigenaars gaven gehoor aan een oproep van de provincie West-Vlaanderen. “Voor het project ‘Logies van de toekomst’ mocht iedereen een dossier indienen met een origineel idee rond logeren. Die kans wilden we niet laten liggen en in 2017 werden we geselecteerd met ons ‘Back to Basic’-verhaal.” De initiatiefnemers kregen daarbij twintig procent financiële steun van de provincie.

Ver weg van de drukte en alle moderne comfort ervaar je de essentie: je komt tot rust en maakt tijd voor elkaar Niek Benoot

“Bij ons ontdoe je je van alle luxe en leef je op het ritme van de natuur, net als 100 jaar geleden”, zegt Niek. “Geen stromend water, geen elektriciteit, geen wifi. Ver weg van de drukte en alle moderne comfort ervaar je de essentie: je komt tot rust en maakt tijd voor elkaar.”

Uittesten

“En dat is inderdaad het geval”, pikken Alexandra Latruwe en Davy Vanhaelemeersch uit Poelkapelle in. Samen met hun drie kleine kinderen mochten zij de woning uittesten. “Toen Niek en Ilse ons vroegen om het concept te proberen, zagen we dat onmiddellijk zitten. Onze twee oudste kinderen waren wat sceptisch, omdat ze hoorden dat er geen sociale media, tv of iPad was. Na een half uur voelden ze zich al thuis. Het is goed om eens tijd te maken voor elkaar. Alles verloopt op het gemak en gaat veel trager. Toen we op zondagavond naar huis vertrokken, hadden we wel een hoop gemiste oproepen op onze gsm (lacht). Maar we komen zeker nog eens terug.”

Toen we op zondagavond naar huis vertrokken, hadden we wel een hoop gemiste oproepen op onze gsm (lacht). Maar we komen zeker nog eens terug Alexandra Latruwe en Davy Vanhaelemeersch

‘Nooddeur’

Bezoekers die het plots niet meer zien zitten om te leven zoals een eeuw geleden, kunnen altijd de ‘nooddeur’ openen. “Je komt dan terecht in het moderne deel van de vakantiewoning, maar dan verlies je wel de uitdaging en betaal je een extra toeslag van 150 euro op de verblijfskosten”, aldus Niek Benoot.

Het grote publiek kan de noodwoning op zondag 8 september bezoeken tijdens Open Monumentendag. De vzw Bellewaerts zal ieder uur een gidsbeurt houden naar de Barak.

Geïnteresseerden kunnen ook de geschiedenis van Baron Gaston de Vinck ontdekken tijdens de wandeling ‘de Baron van Bellewaerde’, elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur. Inschrijven daarvoor kan in het Hooge Crater Museum. Meer info op www.barakdevinck.be.