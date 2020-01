Prijzen ‘Op Zoek naar Gerard’ uitgereikt in het Yper Museum Christophe Maertens

20 januari 2020

12u51 2 Ieper In het Yper Museum zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de speurtocht ‘Op Zoek naar Gerard’. Afgelopen weekend was de laatste kans om de tentoonstelling rond de Ieperse cabaretier Gerard Vermeersch te bezoeken.

“Heel wat mensen trokken de voorbije weken de stad in op zoek naar humoristische quotes van Vermeersch in 23 Ieperse winkeletalages”, zegt Katrien Goudeseune van het Yper Museum. “Wie de juiste quote met de juiste winkel kon verbinden, maakte kans op een waardebon van een van de deelnemende winkels.”

Magazine

Voor het ontwerp van zowel de tentoonstelling, als de quotes van de speurtocht, werd de hulp ingeroepen van de leerlingen van het zesde jaar Beeldende Kunsten van de Heilige Familie. Voor de tentoonstelling besloten ze drie gekende conférences van Gerard visueel voor te stellen in kamers van een woning uit de jaren zeventig. Ook de quotes goten ze in een eigenzinnig ontwerp.

Aanvullend op de tentoonstelling wijdde het Yper Museum ook een magazine aan Gerard Vermeersch met extra beeldmateriaal, een uitgebreide biografie van Gerard als cabaretier, theaterman, radioman, televisieman, leraar, schilder en Ieperling. Oud-leerlingen, collega-acteurs, vrienden-kunstenaars en familie vertellen daarin over hun herinnering aan Gerard. Het magazine is nog altijd te koop voor acht euro aan de balie van het Yper Museum en in de museumshop, zolang de voorraad strekt.