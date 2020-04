Prijs Van Wonterghem – De Brabandere wordt dit jaar uitgereikt aan 20 mensen of verenigingen die zich engageren in coronacrisis Christophe Maertens

10 april 2020

18u02 0 Ieper De jaarlijkse Prijs Van Wonterghem – De Brabandere gaat dit jaar niet naar een persoon, maar naar twintig verschillende mensen of groepen die zich in deze coronacrisis vrijwillig inzetten voor de medemens. De twintig genomineerden krijgen elk 6.250 euro.

Sinds 2001 wordt in Ieper jaarlijks de Prijs Van Wonterghem – De Brabandere uitgereikt aan iemand die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt op gebied van liefdadigheid. Deze prijs bedraagt 12.500 euro en zou dit jaar voor de twintigste keer worden uitgereikt. Als gevolg van de ongeziene inzet van zovelen tijdens deze barre coronatijden wil het prijscomité dit jaar tot 20 heel verdienstelijke personen of kleine groepen belonen met telkens 6.250 euro, of in totaal 125.000 euro.

Kwetsbare medemensen

“De voorbije dagen en weken beleven wij iets dat tot onlangs voor totaal onmogelijk gehouden werd. In elke stad, in elk dorp zien we hoe heel verdienstelijke mensen zich, vaak met risico voor eigen gezondheid, engageren voor hun kwetsbare medemensen”, zegt Luc Ghesquière van het bestuurcomité. “Ook in Groot-leper is dit het geval. Het bekronen van deze filantropie leek ons de perfecte invulling van de opdracht die juffrouw Marie-Antoinette Van Wonterghem aan de Koning Boudewijnstichting heeft toevertrouwd, en waarvan wij de uitvoerders mogen zijn. Wij willen hiervan dit jaar iets heel speciaals maken, met zo mogelijk 20 prijzen van telkens 6.250 euro.” Het is de bedoeling om zoveel mogelijk vrijwillige maatschappelijke inzet te belonen, maar ook voordrachten in het kader van een professionele activiteit kunnen worden ingediend. Iedereen kan kandidaten voordragen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Oproep

“Het volstaat dat iemand, of zo nodig een vereniging, de naam en identiteit van een kandidaat doorstuurt naar de website van de Koning Boudewijnstichting”, zegt Johan Vandenbulcke van het comité. “Een korte motivatie van de voordracht volstaat. Indien nodig kunnen op vraag van de jury bijkomende inlichtingen gevraagd worden. Langs deze weg doen we een oproep aan alle leperlingen, niet alleen om heel verdienstelijke kandidaten voor te dragen, maar evenzeer om ook via de sociale media ruchtbaarheid te geven aan dit initiatief.”

De oproep is te vinden via de ‘search’ op de homepage van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be of via deze link.