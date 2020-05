Pretparkbouwer ontwikkelt ‘zwemstraat’: “In die zwembadjes die je online kunt kopen, kun je geen baantjes trekken” Laurie Bailliu

17u37 1 Ieper Ieperling en fervente zwemmer Jan Hosten heeft een zwemstraat ontwikkeld. Een lang, smal zwembad uit buizen en zeilen. “Met een zwembadje dat je online kunt kopen, komt een zwemmer niet aan zijn trekken. Met mijn zwemstraat wel”, legt de uitvinder uit.

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen zwemmers nog altijd geen baantjes trekken in de zwembaden. Ieperling Jan Hosten is zelf een fervente zwemmer en maakt met zijn bedrijf Leicon normaal indoorspeelparken. Door de coronacrisis viel het bedrijf volledig stil en ook zwemmen zat er voor Jan niet meer in. “Op internet zag ik een Nederlandse olympisch zwemkampioene met een elastiek rond haar middel zwemmen in een klein zwembadje. Ik vond het eerlijk gezegd best zielig dat ze zo moest trainen. Zwembaden in de handel zijn bedoeld om te drijven en te spelen. Iemand die echt wil baantjes zwemmen, komt niet aan zijn trekken. Maar er moest toch iets mogelijk zijn waarbij je gewoon kunt zwemmen, dacht ik bij mezelf”, vertelt Hosten. “Met staal en zeildoeken uit mijn bedrijf ontwikkelde ik een zwemstraat: een lang en smal zwembad, ideaal om in te zwemmen.”

Ik heb me nog de bedenking gemaakt dat hier misschien wel een markt voor zou zijn en ik had gelijk. Mijn telefoon staat ondertussen roodgloeiend en mijn mailbox ontploft Jan Hosten

Interesse in het buitenland

Op zijn eigen bedrijf staat ondertussen een zwembad van 25 meter. “Ik heb me nog de bedenking gemaakt dat hier misschien wel een markt voor zou zijn en ik had gelijk. Mijn telefoon staat ondertussen roodgloeiend en mijn mailbox ontploft. Zelfs in het buitenland is er veel interesse. Van recreatieve tot sportieve zwemmers, triatleten en mensen die veel moeten zwemmen als revalidatie. Mensen die interesse hebben in zo'n zwemstraat kunnen die bij mij komen uittesten. Dat is beter dan gewoon kijken.”

Zelf zwemt Jan elke dag in zijn zwemstraat. “Eens de zwembaden weer open mogen, zal ik mijn zwemstraat waarschijnlijk wel afwisselen met het stedelijke zwembad. Daar heb je wat sociaal contact en dat heb je nu helemaal niet.”

Het is ook positief voor mijn bedrijf, want nu kan ik mijn mensen terughalen uit hun werkloosheid Jan Hosten

Minstens 5 meter

Wie een zwemstraat in de tuin wil, moet een lengte van minstens vijf meter beschikbaar hebben. “Dat is de minimale lengte en daarvoor betaal je 3.900 euro. Daarna breiden we telkens uit met 2,5 meter en in principe kunnen we tot vijftig meter gaan”, legt Jan uit. “De aanleg ervan is allesbehalve complex. Een put graven is bijvoorbeeld niet nodig. Hoewel deze zwemstraat voordien compleet onbekend was, ben ik blij dat er al zoveel interesse is. Het is ook positief voor mijn bedrijf, want nu kan ik mijn mensen terughalen uit hun werkloosheid. Voor ons was het werk volledig stilgevallen, maar daar is nu uiteraard verandering in gekomen.”