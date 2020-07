Pretpark Bellewaerde is klaar voor het drukke verlengde weekend Christophe Maertens

16 juli 2020

16u12 2 Ieper Het pret- en dierenpark Bellewaerde verwacht tot zesduizend bezoekers het komend weekend. “De coronaregels blijven van kracht, want iedereen moet zich hier veilig voelen”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe.

Bellewaerde heropende op 1 juli met een lagere capaciteit dan normaal. Na evaluatie werd de capaciteit stilaan verhoogd van 1.500 bezoekers naar 4.000. “We gaan dit weekend tot ons maximum voor de coronaperiode, namelijk 6.000 bezoekers”, zegt woordvoerder Filip Van Dorpe. “We willen het veilig houden, dus meer kunnen we er niet meer bijnemen. Als we kijken naar de ticketreservaties, verwachten we dat aantal ook te halen.” De coronaregels in het park blijven van toepassing. “Afstand houden, ook op de attracties, en mondmaskers dragen. We zien dat dit goed wordt opgevolgd. De mensen appreciëren dat ook, want we krijgen via sociale media veel positieve reacties.”

Aquapark

Onlangs opende Bellewaerde de nieuwe familie-attractie Wakala, goed voor een investering van 7,5 miljoen euro. “Die attractie scoort momenteel een 9 op 10 op onze metingen en doet het dus heel goed. Op dit ogenblik is het zelfs de best scorende attractie van het park”, weet Van Dorpe.

In Bellewaerde Aquapark is het iets minder druk, maar dat komt omdat er ook daar minder mensen binnen mogen. “In totaal zitten we in het aquapark op een derde van onze capaciteit. Normaal kunnen we 1.200 bezoekers ontvangen, nu zijn dat er 400 in de voormiddag en 400 in de namiddag. Het voordeel is dat de bezoeker wat extra ruimte heeft om zich te amuseren”, besluit de woordvoerder.