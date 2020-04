Pretpark Bellewaerde bereidt heropening voor: “Mensen die van plan zijn om laks om te springen met de regels en ons personeel en andere bezoekers in gevaar brengen, zijn niet welkom.” Christophe Maertens

14 april 2020

16u28 0 Ieper In afwachting van een beslissing van de overheid voor een mogelijke openingsdatum voor Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark, werkt de directie aan een plan om de herstart in goede banen te leiden. “We nemen verschillende maatregelen om het personeel veilig te kunnen laten werken en bezoekers toch een onvergetelijke dag vol plezier en avontuur te bezorgen”, klinkt het.

Ongeacht de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus, zijn de teams van Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark hard aan het werk om een heropening voor te bereiden. “Eénmaal de overheid meer duidelijkheid geeft omtrent een mogelijke openingsdatum, willen we voldoende voorbereid zijn om onze bezoekers een aangenaam en veilig bezoek te garanderen, zonder uiteraard de veiligheid van onze eigen mensen uit het oog te verliezen” aldus woordvoerder Filip Van Dorpe.

Groepsbestelling mondmaskers

Bellewaerde zal verschillende maatregelen nemen om eenmaal de parken geopend, zowel de veiligheid van de eigen mensen en de bezoekers te garanderen. “Voor onze werknemers hebben we een groepsbestelling geplaatst voor mondmaskers via ons moederbedrijf Compagnie des Alpes”, aldus de woordvoerder. “Om een eerste openingsperiode te kunnen overbruggen, zijn er meer dan 100.000 exemplaren in bestelling.”

Bellewaerde heeft een totaaloppervlakte van 54 hectare waarvan het toegankelijk parkgedeelte voor bezoekers bijna de helft bedraagt, zonder de parkings. “In combinatie met een limiet op het totaal aantal toegelaten bezoekers, 4.000, is een mooie spreiding van de mensen dus zeker te realiseren. Onze twee volwaardige en ver van elkaar gescheiden parking- en ingangszones zullen daarbij van groot nut zijn, omdat die een sterk gespreide en gecontroleerde instroom van bezoekers garanderen.”

Geen Stunt & Dive Show, geen meet and greet

Om de ‘social distancing’-regels nog verder kracht bij te zetten zullen er ‘afstandsmeters’ aangeduid worden in de wachtrijen, die extra gecontroleerd zullen worden. “Hierdoor zorgen we voor voldoende afstand tussen de bezoekers. Om deze reden, zal het echter niet mogelijk zijn om de Stunt & Dive Show noch de meet & greets met Koning Leeuw te laten plaatsvinden.”

Daarnaast wordt ontsmettingsalcohol voorzien aan de in- en uitgang van alle attracties en op strategische plaatsen in het park. De veiligheidsbeugels van de gondels kunnen na iedere rit worden gedesinfecteerd. Ook zal het meubilair in restaurants en sanitaire blokken meermaals per dag worden gedesinfecteerd.

Securitymensen

“Nog extra maatregelen zijn in voorbereiding, die zullen worden toegepast, afhankelijk van hoe de situatie met betrekking tot Covid-19 evolueert”, klinkt het. “Sowieso schakelen wij extra extern gespecialiseerde securitymensen in, die zullen helpen toezien op het correct naleven van de maatregelen. Mensen die van plan zijn om laks om te springen met de regels en ons personeel en andere bezoekers in gevaar brengen, zijn bij deze dus niet welkom.

“Veiligheid is al altijd een topprioriteit geweest bij Bellewaerde en dat zal dit seizoen niet anders zijn. Wij zullen alles in het werk stellen om bezoekers op een veilige manier te kunnen verwelkomen, rekening houdend met de verschillende maatregelen,” bevestigt algemeen directeur Stefaan Lemey.

4 miljoen euro minder omzet

“Vorig jaar hebben wij 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in Bellewaerde Aquapark en dit jaar nog eens meer dan 7,5 miljoen euro in onze nieuwe attractie Wakala. Deze laatste investering was quasi afgerond en kon dus niet meer on-hold zetten. Alle contracten waren al maanden afgesloten, grote voorschotten waren betaald en de attractie stond er begin maart al voor 90 procent. Wij verliezen enkel al in de maand april bijna 4 miljoen euro omzet. Wij hopen dus binnenkort de poorten te mogen openen, om zo ook als grote werkgever hier in de streek al onze mensen uit de werkloosheid te kunnen halen,” vervolledigt Stefaan Lemey.

Quality time

Ondanks een uitgestelde openingsdatum, blijft een uitstap naar Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark garant staan voor een dag vol plezier en avontuur met het ganse gezin. “We hopen dat onze bezoekers in de komende maanden samen met familie en vrienden toch even zorgeloos kunnen ontspannen in één van onze parken,” aldus Stefaan Lemey.

Dit seizoen kunnen bezoekers de nieuwe familiale attractie Wakala ontdekken in de Canada-zone. Daarnaast ontdekken ze er ook de vier Amoertijgers Zeya, Tynda, Nanai en Onon op hun gloednieuwe klimstructuur langs het wandelpad of vanop de attractie Bengal Express.