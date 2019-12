Pottemwijk krijgt recreatief trapveldje na bevraging buurt Christophe Maertens

09 december 2019

18u01 0 Ieper Na een digitale bevraging over het grasveld in de Pottemwijk in Vlamertinge, blijkt een meerderheid voorstander voor het aanleggen van een recreatief trapveldje.

De Pottemwijk is een wijk in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. De huizen in de wijk werden een 20-tal jaren geleden nieuw gebouwd. Te midden van de huizen liggen er 2 grasvelden: één centraal plein met speeltuigen en een ringweg er omheen, en een tweede groot rechthoekig plein dat vooral voor het wijkfeest gebruikt wordt. “We willen nu dat tweede rechthoekige plein een duurzame en nuttige bestemming te geven”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot. “Omdat er in de buurt weinig of geen plekken zijn om te sjotten, overweegt het stadsbestuur om er een trapveld in te richten. Een trapveld is een speelveld waar er recreatief kan worden gevoetbald, met zaalvoetbal-doelen en ballenvangers. Voorstel zou zijn om een trapveldje aan te leggen van 35 op 20 m. Rondom het trapveldje zouden ballenvangers voorzien worden van 3 tot 5 meter hoogte.”

55 mensen

Het stadsbestuur polste eerst even naar de mening van de buurtbewoners over het voorstel. “We hebben daarom een digitale bevraging georganiseerd op de website van de stad”, aldus de schepen. “De bevraging was gericht naar alle Vlamertingenaars . Daarnaast kregen alle inwoners van de Pottem, de du Parcwijk en de Landing een folder in de bus. 55 mensen hebben de bevraging ingevuld.”

58,2 procent

Intussen zijn de resultaten bekend en 58,2 procent van de respondenten is voor het trapveld. Bijna 43 procent is tegen. “Uit een analyse blijkt ook dat vooral jongere gezinnen vragende partij zijn van een voetbalveldje op de Pottemwijk”, aldus de schepen. “Het stadsbestuur voelt zich met de resultaten van de bevraging gesterkt om tot een inrichting van een wijktrapveld over te gaan.”