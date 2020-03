Positieve coronatest in Jan Ypermanziekenhuis Laurie Bailliu

06 maart 2020

13u07 0 Ieper In het Jan Ypermanziekenhuis kan sinds donderdag stalen testen op het SARS-CoV-2-virus, dat de luchtwegaandoening COVID-19, coronavirus, veroorzaakt. De eerste testen in het ziekenhuis hebben nu ook een positieve test opgeleverd.

“Het gaat om een patiënt die zich met symptomen van het coronavirus in ons ziekenhuis had aangemeld. Hij voldeed aan de ‘gevalsdefinitie’, symptomen en in contact gekomen met een bevestigd geval, en er werd dan ook een staal bij hem afgenomen. Sindsdien verblijft hij in thuisisolatie. Ook zijn huisgenoten verblijven in quarantaine”, dat meldt het Jan Ypermanziekenhuis.

“Dit eerste bevestigde positieve geval is geenszins reden voor ongerustheid of paniek. De taskforce van ons ziekenhuis komt elke dag samen om de situatie te evalueren en waar nodig maatregelen te nemen. We herhalen graag even de volgende belangrijke boodschap, om de zorgcapaciteit aan artsen, verpleging en beperkte middelen zoals het aantal beschikbare tests niet in het gedrang te brengen. Maak je je ongerust omdat je mogelijk symptomen hebt van het coronavirus, neem dan altijd eerst contact op met je huisarts of met het wachtnummer 1733. De huisarts zal oordelen of je thuis (in isolatie) kunt uitzieken, je naar de spoedafdeling moet of eventueel een staal kunt laten nemen op onze tijdelijke screeningsafdeling. Een staal wordt, gezien de beperkte voorraad tests, enkel afgenomen bij patiënten die voldoen aan de gevalsdefinitie en die dus voldoende ernstige ziektetekenen vertonen.”

Of er een link is met de dame uit Heuvelland is niet duidelijk.