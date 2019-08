Populatie slechtvalken groeit weer: Vier kuikens geboren in toren Sint-Maartenskathedraal en Iepers vrouwtje gezien boven Britse Cambridge Christophe Maertens

12 augustus 2019

14u31 0 Ieper Er is een Iepers slechtvalkvrouwtje gespot in het Engelse Cambridge. Daarnaast zijn in de Sint-Maartenstoren vier jonge slechtvalken geboren. Dat toont aan dat de populatie slechtvalken opnieuw groeit. Zeker na het drama vorig jaar is dat uitstekend nieuws.

Sinds 2005 hangt in de toren van de Sint-Maartenskathedraal in Ieper een broedbak voor slechtvalken. De stad Ieper werkte daarvoor samen met het Fonds voor Instandhouding Roofvogels (FIR). Dat fonds werkt sinds 1996 aan het herstel van de slechtvalkenpopulatie in Vlaanderen. Een van de jonge slechtvalken die geboren werd in de torenspits is nu waargenomen op de toren van de wereldberoemde King’s College Chapel in de Engelse universiteitsstad Cambridge. “Vogelliefhebbers hebben de vogel gespot en konden de kleurring aflezen. Die ring kreeg het jong op 12 mei 2017 van een Ieperse stadsarbeider”, weet milieuambtenaar van de stad Ieper Lieven Stubbe. “De valk is een vrouwtje en heeft nu waarschijnlijk een nest in de toren van het wereldberoemde, vijftiende eeuwse King’s College. Slechtvalken hebben een duidelijke voorkeur voor eeuwenoude gotische torens omdat die lijken op hun natuurlijke broedbiotoop: ruwe rotswanden met beschutte schuilplaatsen en kleine nissen.”

Vier kuikens

Het Cambridge-verhaal is goed nieuws voor Ieper, na het drama van vorig jaar. In april ontdekte een voormalige Britse valkenier die in Ieper woont een dode valk naast het kanaal tussen Ieper en Boezinge. De pootjes van het dier waren afgesneden, maar er lag geen bloed. Daaruit kon afgeleid worden dat de poten waren verwijderd nadat de slechtvalk was gestorven. De schutter had dat vermoedelijk gedaan om de ringen te verwijderen. In de buurt vond de wandelaar ook twee lege hulzen. Het koppel slechtvalken waartoe het mannetje behoorde, had toen vier eieren. Slechts één kuiken overleefde bij de alleenstaande moeder. “Ondertussen heeft het vrouwtje een nieuw lief. Van dit nieuwe mannetje hebben liefhebbers de kleurring kunnen aflezen: ring G6. Het gaat om een driejarig mannetje, afkomstig van de klokkentoren van Dottenijs, nabij Moeskroen. Dit jaar zijn in onze Sint-Maartenskerk bij deze mama en nieuwe papa vier jonge slechtvalken geboren”, weet Stubbe.

Beschermde soort

Het feit dat een driejarig mannetje uit Dottenijs zich in Ieper vestigt en een tweejarige Ieperse slechtvalk een nieuwe nestplek zoekt op honderden kilometers van de Sint-Maartenskathedraal toont aan dat de populatie slechtvalken opnieuw groeit. Dertig jaar geleden waren de slechtvalken bijna uitgestorven, maar nu worden lege nesten weer vlot opgevuld, waardoor de nieuwe populatie goed kan standhouden.

Volgens Natuurpunt kan een slechtvalk in het wild tot twintig jaar worden. De dieren kunnen hun prooi vanop een afstand van driehonderd meter al herkennen. De vogel is een beschermde soort in ons land. Na nestkastacties, zoals die in Ieper, waren er in 2013 al 69 broedgevallen en vlogen 115 slechtvalken uit.