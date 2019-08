Pools bevrijdingsmonument schoongemaakt Christophe Maertens

23 augustus 2019

12u02 0 Ieper Enkele vrijwilligers hebben het Poolse monument langs de Kemmelseweg in Ieper schoongemaakt. Dat gebeurt in aanloop van de 75ste verjaardag van de bevrijding in 1944.

Ieperlingen Brian Claeys en Patrick Barro ontfermen zich regelmatig over monumenten in Ieper. “Nu heeft Patrick het monument van de Polen schoongemaakt”, zegt Brian. “Straks vieren we de 75ste verjaardag van de bevrijding en dan mag het wel allemaal een beetje proper zijn, niet? We hebben naast de gedenksteen witte en rode steentjes gebruikt, de twee kleuren van de Poolse vlag.” Het schoongemaakte monument kon worden bewonderd door heel wat wandelaars die deelnamen aan de Vierdaagse van de IJzer. Een daarvan is Luitenant-Kolonel Christophe Onraet, de voormalige provinciecommandant, die even halt hield om Brian een goedendag te zeggen. De twee mannen zijn beiden paracommando en dat schept een band.

Het 10de regiment Jagers te paard, een tankregiment uit de 1e Pantserdivisie (Polen) van generaal Maczek bevrijde op 6 september 1944 de stad Ieper.