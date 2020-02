Pool steekt medegevangene neer: “Die man zei dat hij opnieuw minderjarigen zou betasten” Christophe Maertens

18 februari 2020

10u02 0 Ieper Een litteken van de mondhoek tot aan de neus. Dat liep een gevangene op na een aanvaring met een Poolse medegedetineerde. De Pool (33) riskeert voor de aanval twee jaar effectief te krijgen.

In de gevangenis van Ieper viel de Pool R.J. op 1 september vorig jaar een medegevangene aan met een houten voorwerp. Het slachtoffer kreeg verschillende steken en raakte gewond. De Pool moest voor de feiten voor de rechter van Ieper verschijnen. Blijkbaar sloegen bij de beklaagde de stoppen door toen het slachtoffer hem doodleuk vertelde dat hij na zijn vrijlating opnieuw minderjarigen zou betasten. De man had dat al eerder gedaan met een 11-jarig meisje. “Ik heb de regels overtreden, maar het was geen geplande actie”, zei de Pool op de rechtbank. “Dat voorwerp had ik gevonden op de trap. Ik bied mijn excuses aan.” De openbare aanklager vorderde twee jaar effectief tegen de Oost-Europeaan. “Die man dacht misschien om mijn taak op zich te nemen, maar dat is niet nodig. Justitie doet nog altijd haar werk”, aldus de openbare aanklager. Ook de rechter kon niet lachen met wat de beklaagde uitspookte. “In de gevangenis moet de veiligheid worden gegarandeerd. Er zijn andere manieren om uw ongenoegen te uiten”, aldus de rechter. Vonnis op 16 maart.