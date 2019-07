Politiezone Arro Ieper lanceert nieuwe preventiecampagne: ‘Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!’ Christophe Maertens

24 juli 2019

17u32 18 Ieper De politie van de zone Arro Ieper is met ‘Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!’ een nieuwe campagne begonnen. “Een weinig genuanceerde slogan, misschien ietwat controversieel, maar vaak hebben deze de meeste impact. En dat is wel nodig voor het thema waarrond we willen sensibiliseren: drugs in het verkeer.”

Al sinds begin dit jaar is het een belangrijk onderwerp in de media: drugs in het verkeer. In januari bleek uit de Verkeersonveiligheidsenquête van Vias Institute, het Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid, dat vijf procent van de ondervraagden minstens één keer per maand onder invloed van illegale drugs rijdt. Ter vergelijking: zeven procent van de ondervraagden geeft toe minstens één keer per maand onder invloed van alcohol achter het stuur te kruipen. Daarmee vormt drugs in het verkeer een bijna even grote bedreiging als alcohol in het verkeer. Vooral jongeren zijn gevoelig voor deze problematiek.

In juni werden de resultaten bevestigd door een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Daaruit blijkt dat 17 procent van de jongeren tussen 18 en 29 jaar achter het stuur zou kruipen als ze drugs hebben ingenomen. “De risico’s schrikken hen duidelijk minder af”, aldus de politie van Arro Ieper. “In samenwerking met de verkeersdienst werd besloten om de jaarlijkse preventiecampagne in deze richting te duwen omdat zij al eerder signalen gaven dat drugs in het verkeer binnen onze politiezone een opkomend probleem is. Met de slogan ‘Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!’ willen we enerzijds en duidelijk het signaal geven dat er voor drugs in het verkeer een volledige nultolerantie geldt en dat ‘high aan het stuur’ absoluut niet kan. Het brengt enkel risico’s met zich mee, aangezien je nooit echt kan voorspellen wat voor invloed de drug precies heeft op je lichaam.”

Anderzijds wil de politie een aantal misvattingen uitklaren, waarvan zowel verkeersdienst van de politie Arro Ieper, het parket en de hulpverlening in de regio vinden dat ze vaak terugkomen. “Één daarvan is de strafmaat. Voor drugs in het verkeer gelden namelijk stengere straffen dan voor alcohol. Ook de impact van de stoffen op je lichaam wordt vaak onderschat: hoe lang de stoffen in je lichaam blijven en vanaf wanneer je weer aan het stuur kan kruipen. Het CGG Largo en Drugs Expertise Team Westhoek wijzen erop dat het in dit geval belangrijk is om je te informeren. Hiervoor kan beroep gedaan worden op henzelf, maar er bestaan heel wat betrouwbare sites waar je informatie kan inwinnen.”

De politie lanceert de campagne via hun website en via sociale media. Daarnaast wordt de campagne bekend gemaakt via affiches, flyers en diverse gadgets.

“Als eerste evenement om de campagne promoten hadden we het oog op de Heksenstoet in Beselare op 28 juli, waar de politie zich naar goede gewoonte – in samenwerking met de organisatie en andere veiligheidspartners – tot in de puntjes heeft voorbereid om alles veilig te laten verlopen. Een nieuwigheid dit jaar is dat dankzij nieuwe technologieën zoals drones de bezoekers in real-time op de hoogte kunnen gebracht worden van mogelijke problemen, zoals verkeersdrukte. Als aanvulling op deze hoge politie-inzet voorzien we een infostand ter hoogte van Koer Bayart waar je niet alleen ‘oli-fantastische gadgets’ kan winnen van deze nieuwe campagne, maar waar je ook terecht kan voor gevonden voorwerpen, verdwaalarmbandjes voor de allerkleinste ‘heksjes’ en andere preventietips. We promoten de campagne gedurende een volledig jaar tijdens onze infostanden op onder andere Festival Dranouter, de avondmarkt in Dadizele, Frietrock Ieper en de Zonnebatjes.