Politiezone Arro Ieper kan voortaan drones inzetten: "Extra ogen in de lucht"

08 mei 2020

12u52

Bron: LSI 32 Ieper De politie van de zone Arro Ieper beschikt voortaan over twee drones om de orde te handhaven. De drones kunnen bij evenementen, gerechtelijke of verkeersacties ingezet worden. “Ze geven ons extra ogen in de lucht”, aldus korpschef Kenneth Coigné. Het droneproject kost zo’n 12.000 euro.

Eén drone is eigendom van de zone. “Heel compact, snel inzetbaar, uitgerust met een camera en infrarood en thermische opties, een speaker en een spotlight”, schetst piloot en commissaris Bob Mestdagh kort het toestel. Een tweede, grotere drone is een toestel dat kan gehuurd worden. Die kan uitgerust worden met een camera van de politiezone die optisch en digitaal tot 180 keer kan inzoomen. “Bij een brand bv. kan er op een redelijke afstand worden gebleven en toch goede beelden gemaakt worden”, vervolgt Bob. Dankzij haar zes propellers is het met dit grotere toestel ook veiliger om boven een publiek te vliegen.

De waaier aan mogelijkheden waarbij de drones ingezet kunnen worden, zijn uiteenlopend. “Bij de rally van Ieper, Dranouter Festival, verkeers- en gerechtelijke acties, tal van evenementen,…” De beelden van de dronecamera’s worden onmiddellijk op een beveiligde server gedeeld en kunnen door geselecteerde officieren, brandweer, burgemeesters,… op hun smartphone, tablet of laptop gevolgd worden. “Dankzij de beelden in de lucht kunnen publieks- of verkeersstromen beter gevolgd worden, kan er zonder inzet van extra agenten ergens snel ingegrepen worden of kunnen agenten efficiënter en sneller ingezet worden waar nodig. De drones hebben zeker een meerwaarde.”

Er zal samengewerkt worden met de politie van de zone Grensleie. Voorlopig is Bob Mestdagh de enige dronepiloot die de nodige ervaring en attesten op zak heeft. Bij de politiezone Grensleie is ook een agent in opleiding. Bij de voorstelling gaf de politie meteen ook een waarschuwing mee. “Wie over een speelgoeddrone lichter dan 1 kilogram beschikt en niet de nodige opleidingsattesten heeft, mag niet zomaar rondvliegen”, waarschuwt Bob Mestdagh. “Dergelijke drones zijn enkel geschikt voor gebruik in de eigen tuin, tot een maximale hoogte van 10 meter.”