Politie zoekt eigenaar van deze gestolen werkkoffers

VHS

03 december 2019

17u07 3 Ieper Twee werkkoffers wachten bij de politie van de zone Arro Ieper op hun rechtmatige eigenaar. De koffers werden een tijdje geleden gestolen, maar doken nu weer op.

Inbraken in bestelwagens zijn een plaag, maar nu en dan wordt ook gestolen materiaal teruggevonden. Dan is het vaak zoeken naar de eigenaar, want niet iedere zelfstandige kent de serienummers van de gestolen materialen. Daarom is de politie op zoek naar de eigenaar van twee gevonden werkkoffers. Wie ze herkent, wordt gevraagd contact op te nemen op 057/230 585 of via pz.arroieper.recherche@police.belgium.eu.

Ook diefstallen op werven

Volgens commissaris Georges Aeck is het aantal inbraken in bestelwagens de jongste tijd wat afgenomen. “Maar een nieuw fenomeen lijkt de kop op te steken: dat van diefstallen op werven. Onlangs kregen we een aantal meldingen van bouwheren en aannemers die bestolen werden. Dieven weten dat daar soms waardevolle spullen staan, zoals nieuwe verwarmingsketels, en deinzen er niet voor terug om zelfs op klaarlichte dag toe te slaan. Ze vallen ook niet op, want aan bouwwerven staan wel vaker bestelwagens geparkeerd met mensen die in en uit lopen en materiaal binnen en buiten dragen.”