Politie waarschuwt voor oplichting via Instagram en Facebook AHK

06 november 2019

14u32 0

De politiezone Arro Ieper waarschuwt voor oplichting via de sociale mediakanalen Instagram en Facebook. “We kregen al enkele meldingen waarbij oplichters je contacteren via een vals profiel en je telefoonnummer vragen voor een zo gezegde sms-wedstrijd”, klinkt het bij de politie. “Als je daarin meegaat, krijg je kort nadien een sms bericht met een code. Het vals profiel vraagt daarna via Facebook om die code te bevestigen.” Op die manier kunnen oplichters aankopen doen via jouw gsm-nummer. “Ga daar dus zeker niet op in.”