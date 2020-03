Politie neemt loslopende honden en slangen in beslag, eigenaars opgepakt LSI

20 maart 2020

12u18

Bron: LSI 0 Ieper In Boezinge heeft de politie twee loslopende honden in beslag genomen die overlast veroorzaakten. De 47-jarige eigenaar en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt voor verboden wapendracht, weerspannigheid en bezit van softdrugs.

Het was al niet meer de eerste keer dat de politie donderdag vanuit de Diksmuidseweg in Boezinge meldingen kreeg over twee loslopende honden. De dieren hadden onder andere sierkippen en konijnen dood gebeten. De politie nam de honden in beslag. Dat was niet naar de zin van de eigenaar en zijn zoon, die de politie met een jachtmes bedreigden. Ze konden uiteindelijk opgepakt worden. In hun woning nam de politie ook vijftien slangen, een papegaai, een kleinere hond en een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag. “Ook in coronatijden vervult de politie nog altijd de basisfuncties”, verzekert de politie van de zone Arro Ieper.