Politie neemt honderd voetzoekers in beslag in aanloop naar 100 dagen AHK

18 februari 2020

16u10 0 Ieper De politie heeft in de aanloop naar de 100 dagen deze week honderd voetzoekers in beslag genomen bij twee scholieren. Voetzoekers zijn een jaarlijks probleem tijdens de 100 dagen. Beide scholieren krijgen een GAS-boete.

De politie betrapte de twee scholieren op het Scholierenpad en in de Eigenheerdstraat, waar ze met bommetjes aan het gooien waren. “Toen we ze controleerden, bleken ze nog veel meer bommetjes op zak te hebben”, zegt commissaris Luc Caignie van de politiezone Arro Ieper. “We hebben de voetzoekers in beslag genomen en de scholieren zullen een GAS-boete krijgen. Het bezit van zulke bommetjes is strafbaar. Ze zijn gevaarlijk, want je kunt brandwonden oplopen en je weet nooit waar ze precies belanden.”

Vorige maand liep de 100-dagen viering in Roeselare nog uit de hand toen twintig feestvierders brandwonden opliepen door bommetjes. De Ieperse scholieren zullen nu een GAS-boete krijgen van minstens zestig euro. Ook tijdens de 100-dagen viering zal de politie streng toezien. “Vanaf donderdag 7 uur tot vrijdagnamiddag zijn we de hele tijd aanwezig om toe te zien of alles veilig verloopt.”